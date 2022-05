Utimo weekend di questo mese primaverile, che in realtà ci ha ampiamente regalato giornate di sole e caldo estivi. Sono sempre di più le attività culturali, di divertimenti e gastronomiche che Roma riesce ad offre a residenti e turisti. Scopriamo in questo articolo cosa ci riserva questo fine settimana di fine maggio.

Cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 maggio

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO LIVE

Domenica 29 maggio, alle ore 21, l'Auditorium Parco della Musica ospita una storica band, che nel 2022 è impegnata in studio per ultimare la realizzazione del nuovo lavoro, un concept album che vedrà la luce alla fine del mese di settembre. Già in primavera, appena finalizzato il disco, la band inizierà un tour per celebrare i 50 anni di Darwin e Il Salvadanaio. Intanto un assaggio, si fa per dire, del loro enorme repertorio. Qui tutte le info.

BULLO MAN AL CONCILIAZIONE

Nell'ottava Giornata Nazionale Giovani Contro il Bullismo, lo spettacolo con Leo Gassmann, Matteo Valentini, Martina Attili, insieme a 200 ragazzi in scena. Bullo Man in cui il tema centrale è il bullismo, racconta la scontro tra famiglie apparentemente opposte: la famiglia Addams ed i Buonisky. Supereroi e tanta follia vi lasceranno senza fiato, trasportandovi nella loro assordante musica. Ad organizzare il musical, il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, che riceverà gli incassi dei biglietti per fornire, gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie. Clicca qui per i biglietti.

LA CITTA' DELLA PIZZA

Torna uno degi eventi gastronomici più attesi dai buongustai della pizza. La Città della pizza si allarga su due giorni dedicati alla promozione delle tante sfaccettature della pizza, il 28 e 29 maggio, presso il Parco Tor di Quinto, dove si potranno assaggiare le pizze più buone d'Italia scegliendo tra oltre 45 ricette dalle più tradizionali alle più creative. Saranno 60 i maestri pizzaioli presenti all’interno de La Città della Pizza di Roma, 14 le case dedicate ai maestri pizzaioli italiani che presenteranno tutte le tradizioni della pizza: napoletana, all'italiana, romana, a degustazione, fritta, al taglio, senza glutine.

MICHELE BRAVI LIVE

Dopo lo straordinario successo del tour precedente, svoltosi sempre a teatro, Michele Bravi torna a esibirsi dal vivo in alcuni dei più importanti teatri d’Italia. Sul palco la sua Musica, e i brani dell’ultimo concept album “La Geografia del Buio”. Il concerto di Bravi sarà il 29 maggio all'Auditorium Conciliazione, qui i biglietti.

GEMELLI DIVERSI A MACCARESE

Il gruppo hip-hop de I Gemelli Diversi torna ad esibirsi dal vivo, con un nuovo album Uppercut. Sabato 28 maggio saranno allo stabilimento Castello Miramare di Maccarese, dove a partire dalle 17,30, canterà i suoi più grandi successi. Il live dei Gemelli Diversi al Castello di Maccarese è una delle tappe del Summer Tour 2022 del gruppo, che attraverserà l'Italia.

TRIBUTO MANESKIN A CINECITTA' WORLD

Una popolarità talmente grande che la band dei Maneskin ha già generato diverse tribute band e sabato 28 maggio, nel parco di Cinecittà World, ci sarà il primo raduno dei fan dei Maneskin. Appuntamento per tutti i fan alle ore 16 al Teatro 1 dove i più stravaganti e addicted anche nel look, avranno la possibilità di essere invitati sul palco per raccontare la storia della loro passione per la band romana. Tra gli invitati anche i responsabili della fanpage Maneskin Official Fan Club ed ospiti speciali i Moonskin, la band romana tributo dei Måneskin che si esibiranno dal vivo con un concerto di 30 minuti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA