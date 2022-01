Secondo weekend del 2022, a Roma sabato 8 e domenica 9 gennaio, sono molte le occasioni di svago e divertimenti anche se le festività di Natale sono appena terminate. Mostre, spettacoli teatrali, opere d'arte da ammirare ed occasioni per divertirsi e riflettere. Ecco gli eventi più interessanti di questo fine settimana a Roma.

Cosa fare a Roma sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Bansky al Bramante

Ultimo weekend per ammirare le opere dello street artist Bansky, nella mostra All About Banksy: Exhibition 2 al Chiostro del Bramante fino a domenica 9 gennaio. 250 le opere provenienti da collezioni private, in un percorso in cui scoprire opere realizzate dal 1999 fino al 2020, con sezioni tematiche sui lavori divenuti icone e sui temi fondamentali dell’artista, tra cui la politica, la religione, il potere, la guerra, i diritti dell’infanzia. Cliccare qui per tutte le informazioni sui biglietti di Banksy.

Alessandro Benvenuti a Tor Bella Monaca

Il regista e attore toscano, Alessandro Benvenuti, torna in scena con Panico ma Rosa, 59 pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente, con disarmante sincerità come persona. Sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Qui le info sui biglietti per il Teatro Tor Bella Monaca.

L'Inferno di Dante al Quirinale

Dante, a 700 anni dalla sua morte, nella mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale, la prima grande esposizione dedicata a questo tema che racconta la presenza nell’iconografia e nel pensiero del concetto di inferno e dannazione dal Medioevo ai nostri giorni. Accompagnati dalla parola dantesca, i visitatori attraverseranno i luoghi terrifici e le visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati rappresentati dagli artisti di tutte le epoche. Il percorso espositivo si dipanerà attraverso più di duecento opere d’arte e tra i capolavori esposti ci sono opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne. Qui le informazioni per il Quirinale.

Tempo al tempo al Manzoni

Donne di oggi e di ieri. Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Al Teatro Manzoni fino al 23 gennaio, uno spettacolo tutto al femminile Tempo al Tempo, con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani. La commedia si apre con l’incontro di due amiche in partenza per il week end. Lungo il tragitto in auto si perdono e trovano ospitalità in uno strano casale abitato da due donne così vintage che sembrano provenire dal passato. In realtà è proprio così! Incredibilmente, forse a causa di un ponte nello spazio temporale, nel rifugio le amiche si ritrovano nel pieno dei rivoluzionari anni settanta. Epoca di grandi battaglie sociali, tra idee di libertà, creatività, innovazioni. Qui le info.

Stunt show Fast & Furious

Adrenalina e divertimento nello stunt show di Fast & Furious a Cinecittà World, nell’arena Stunt dove due gang si sfidano a colpi di gare mozzafiato, inseguimenti, testacoda, passaggi su 2 ruote e coreografie, con macchine spettacolari protagoniste che rendono omaggio alla serie Transformers. Qui le info.

Le foto di Cascio in mostra

Primo lavoro antologico dedicato a uno dei grandi protagonisti della fotografia italiana del secondo Novecento, il fotoreporter siciliano Calogero Cascio, raccontato in 100, tra stampe fotografiche originali d’epoca e stampe recenti da negativi originali, in quasi 20 anni di storia al Museo di Trastevere. Clicca qui per le info.

