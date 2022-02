Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022

Cosa fare in questo primo weekend di febbraio? La visita di un museo, tra l'altro gratuita, potrebbe essere una buona idea, il teatro continua ad offrire spettacoli di magia, varietà e commedie e non mancano i mercatini per passare qualche ora tra i banchi di artigiani e street food. Non dimentichiamo la buona musica, magari jazz.

Cosa fare a Roma sabato 4 e domenica 5 febbraio 2022

Almost, Maine al Teatro Golden

Fino a domenica 6 febbraio, un testo contemporaneo dell’attore e drammaturgo John Cariani, tratto dall’omonimo bestseller, in un nuovo adattamento con la regia di Massimiliano Bruno, autore e regista teatrale e cinematografico. Almost Maine è una commedia romantica, ambientata nel freddo sconfinato dello stato americano, in una cittadina così piccola da non essere segnalata neppure sulle mappe: Almost. Esiste l’armonia perfetta? I protagonisti tenteranno di scoprirlo, immersi nelle loro vicissitudini, indagando nel multiforme organo del cuore. Qui il link al sito del Golden.

Domenica gratis ai musei

Come ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito in tutti i musei di Roma Capitale, che permetterà di visitare le collezioni dei musei civici, le mostre e alcuni dei siti archeologici della città, aperti a tutti gratuitamente sia residenti che non. Ecco l'elenco dei musei che fanno parte dei Musei Civici. Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura, Villa di Massenzio. Qui tutte le info sugli orari di ingressi.

Supermagic all'Olimpico

Fino al 6 febbraio la magia dal vivo nella 18° edizione di Supermagic Segreti, con i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo. Originali grandi illusioni, adrenaliniche evasioni, momenti poetici, tanto divertimento e continuo stupore con effetti magici mai visti prima in Italia. Un nuovissimo cast di oltre 20 artisti, 2 ore di intrattenimento per far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini. Qui il sito dell'Olimpico.

Hippie Market a Parco Labia

Due giorni di artigianato, musica e cibo, in un market studiato per tutta la famiglia, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età, dove ci sarà la coloratissima carovana Hippie composta da artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative.

Paolo Calabresi a Palazzo Merulana

Nuovo appuntamento a Palazzo Merulana con la rassegna “Cinema Teatro a Palazzo”, Prossime Visioni. In scena Paolo Calabresi nello spettacolo Lolita, il più noto romanzo di Vladimir Nabokov, pubblicato per la prima volta nel 1955 e divenuto una celebre riduzione cinematografica di Stanley Kubrick che ha contribuito a imprimere nell’immaginario mondiale l’immagine della piccola e maliziosa Dolores Haze, detta Lolita, relegando il protagonista maschile a un ruolo marginale che non gli rende giustizia. Paolo Calabresi affronta la lettura di ampi stralci del romanzo insistendo sulla vicenda personale di Humbert Humbert, dal racconto della sua prima giovinezza fino all’omicidio del suo rivale e alter ego, l’odioso Claire Quilty. Clicca qui per Palazzo Merulana.

She's analog alla Casa del Jazz

Sabato 5 febbraio è di scenda il gruppo She's analog, composto da Stefano Calderano (chitarra), Luca Sguera (piano e synth), Giovanni Iacovella (batteria ed electronics). Il gruppo nasce a fine 2018 con la precisa volontà di esplorare le possibilità sonore offerte da una particolare declinazione del più classico degli ensemble: il trio.

L'idea è quella di una musica creata collettivamente che, a partire da uno spunto compositivo sempre più esile, si arricchisce di un'improvvisazione sempre più radicale.



