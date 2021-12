Primo week-end di Dicembre, sabato 4 e domenica 5 dicembre, Roma si colora delle luci del Natale e l'atmosfera calda delle feste inizia a farsi sentire, nonostante il primo freddo. Tanti gli appuntamenti per trascorrere sabato 4 e domenica 5 dicembre, all'insegna dello svago, della cultura, del divertimento e di tante opportunità che Roma è tornata ad offrire a residenti e turisti dopo lunghi mesi di austerità.

Cosa fare a Roma sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021



Natale a Cinecittà World

Il parco divertimenti Cinecittà World si trasforma in Villaggio di Natale con l'apertura del Mercato, della casa e la fabbrica di Babbo Natale e con la suggestiva accensione del Percorso delle Luminarie. Si parte sabato 4 dicembre 2021 con una giornata piena di soprese: alle ore 11.00 il Christmas Show con ballerini e attori con uno spettacolo live sulle note di Jingle Bells, il Musical Natale a Cinecittà World nel grande Teatro 1, grande novità della stagione Polvere di Stelle - Il Festival delle luminarie. Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa fabbrica di Babbo Natale, in cui spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona. Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Qui tutte le informazioni.

Più libri alla Nuvola

Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria torna in presenza alla Nuvola dell’Eur, dal 4 all’8 dicembre dopo essersi fermata per un’edizione a causa della pandemia. È insieme ai grandi ospiti nazionali e internazionali che si rifletterà su quali sono stati i libri che ci hanno liberato, sarà questo il focus di una manifestazione che in 20 è diventata un appuntamento irrinunciabile.Tra gli ospiti Jonathan Safran Foer, Roberto Saviano, Zerocalcare. Ecco le informazioni sull'evento.

Panettone Maximo

Il festival del Panettone domenica 5 dicembre - dalle 11:30 alle 19:30 - al Boscolo Circo Massimo, con tante attività in programma alla scoperta delle migliori produzioni artigianali di Roma. I visitatori troveranno un incantevole Christmas Market, grandi professionisti del panettone, talk di approfondimento sul tema dell’artigianalità e un contest che vedrà in gara le migliori pasticcerie di Roma e Lazio nel panettone tradizionale e panettone al cioccolato. Non mancherà la degustazione.

Il Marito Invisibile al Teatro Ambra Jovinelli

Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono le protagoniste all'Ambra dello spettacolo Il Marito invisibile, una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia una sorpresa, il suo matrimonio, del tutto particolare, con un uomo invisibile. Qui il sito del teatro.

Michele Bravi in tour

Si chiama "La geografia del buio", il tour di Michele Bravi che sabato 4 dicembre fa tappa a Roma al Teatro Centrale, dopo l’uscita del nuovo concept album “La Geografia del Buio”, disponibile dal 29 gennaio anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. Bravi porterà sui palchi d’Italia i brani contenuti nel nuovo disco ed alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come “Il Diario degli Errori”, certificato disco di platino. Il sito del teatro per le info.

Il mercatino di Natale al Ragusa Off

All’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa c’è Christmas Land, tanti stand per iniziare lo shopping natalizio all'insegna di regali colorati, con centinaia di espositori in un’area di 6 mila metri quadrati, con oggetti di artigianato locale, decorazioni per la casa, dischi e libri, ma anche giochi per i più piccoli, non manca l'abbigliamento vintage, e fino a piante e fiori.

Le fotografie di Sebastião Salgado al Maxxi

La mostra sull’Amazzonia con più di 200 opere ci immerge nell’universo della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di Salgado. La mostra mette in evidenza la fragilità di questo ecosistema, mostrando che nelle aree protette dove vivono le comunità indiane, guardiani ancestrali, la forestuasa non ha subito qi alcun danno e ci invita a riflettere sulla situazione ecologica e la relazione che gli uomini hanno oggi con essa. Il sito del Maxxi per le info.

