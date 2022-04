Tante cose da fare anche in questo fine settimana a cavallo di due mesi primaverile. Le temperature sono più che gradevoli, al di sopra dei 20 gradi, ed invitano a stare all'aria aperta, tra sagre, eventi dal vivo, buona musica, scampagnate. Qui tutto quello che si potrà fare, se lo vorrete, a Roma.

Cosa fare a Roma sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022

Concerto del Primo Maggio

Un appuntamento immancabile per gli amanti della musica. Torna il concertone del Primo Maggio, in piazza San Giovanni, con lo slogan "Al lavoro per la pace". Importante la lista di cantanti che si esibiranno sul palco romano, ma in diretta televisiva: Marco Mengoni, Carmen Consoli, Coez, La rappresentante di lista, Tommaso Paradiso, Rkomi, L'Orchestraccia, Ornella Vanoni, Max Pezzali e molti altri ancora. Un parterre molto molto ricco. Qui tutte le info.

Sagra della porchetta, della fava e del pecorino

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio un intero weekend dedicato ai prodotti simbolo della tradizione romana, che salutano la primavera e la voglia di trascorrere ore spensierate all'aria aperta, con un bel pic-nic ricco di porchetta, fava e pecorino. La sagra è organizzata da Agricoltura Nuova, a Castel di Leva dove si potrà degustare la tradizionale Porchetta d’Ariccia, accompagnata dal vinello dei Castelli Romani e dalla fava bio di Agricoltura Nuova.

The Boys al Sala Umberto

The Boys in the band, opera teatrale del commediografo americano Mart Crowley, andata in scena per la prima a New York nel 1968, rimanendo in cartellone per 1.001 repliche sino al 1970, viene considerata una pietra miliare nella storia del teatro, perché è stata la prima commedia a tematica gay scritta per il grande pubblico. La traduzione e l'adattamento italiano dell'opera è stato realizzato da Costantino Della Gherardesca, e l'opera è ambientata in un appartamento su due piani all’altezza della 50th a New York, dove un gruppo di amici omosessuali ha organizzato una festa di compleanno per Harold, che compie 32 anni. L'atmosfera diventa sempre più elettrica, finchè uno dei personaggi costringe tutti i convenuti a partecipare a un gioco che si rivela brutale. Sarà al Sala Umberto fino al 1 maggio. Qui info e biglietti.

Car Boot Sale

Domenica 1° maggio torna, presso il centro commerciale Parco Da Vinci, a Fiumicino il Car Boot Sale. Cosa significa? Che si può vendere tutto quello che riuscite a mettere nel bagagliaio della vostra auto. E' il classico evento svuota soffitta, durante il quale sarà possibile vendere e acquistare prodotti di ogni tipo e per tutto il giorno. Clicca qui per le info.

Musei gratis a Roma

Nella prima domenica di maggio si rinnova l’offerta di ingresso gratuito nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e del Mausoleo di Augusto. L'ingresso è gratuito (ma la prenotazione obbligatoria) sia per i residenti a Roma sia per i non residenti. Sarà possibile visitare le collezioni permanenti, le mostre in corso e i progetti espositivi multimediali, partendo dai Musei Capitolini. Torna anche l'appuntamento con "Io Vado al Museo", ingresso gratuito a tutti i musei e le aree archeologiche statali della Capitale.

Andrea Casta The Space Violin

Sabato 30 aprile alle 21 all'Auditorium Parco della Musica, Andrea Casta, conosciuto come il “violinista Jedi”, per il caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser di Star Wars, si esibirà per la prima volta all’Auditorium.

ll violinista si prepara a far viaggiare gli spettatori con effetti immersivi tra natura e futuro creati in simbiosi al percorso musicale crossover che va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance che rappresentano le produzioni originali di Andrea. La musica del suo violino, accompagnata da un sound designer, attraverso momenti acustici e ospiti speciali a duettare sul palco, sarà completata dai contenuti visual che avvolgeranno il pubblico, per un viaggio tra paesaggi suggestivi, capolavori artistici e ricordi del lockdown. Qui i biglietti.

Street food a Garbatella

Cosa c'è di meglio di mangiare street food tra le strade dello storico quartiere della Garbatella? Quattro giorni di profumi, luci e musica ed eccellenze gastronomiche, che si concluderanno il primo maggio, con 25 street chef accuratamente selezionati che cucineranno gustose ricette simbolo della nostra tradizione.

Castel Romano Run

1° maggio, seconda edizione della Castel Romano Run, gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società. Partenza alle 8.45 sulla distanza dei 10km competitiva, ma chi non corre per vincere, potrà partecipare alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4 km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. Qui le iscrizioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA