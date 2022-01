Ultimo fine settimana di gennaio, sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, e quante opportunità di divertimento e svago nella capitale. Non mancano gli spettacoli a teatro, commedie e spettacoli d'autore, si può mangiare nel tempio del cibo tra ricette classiche e gourmet, mostre tradizionali e tech, per finire con un classico per gli appassionati del vinile.

Cosa fare a Roma sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Antonello Costa al Manzoni

Fino al 20 febbraio al Teatro Manzoni, dopo i grandissimi successi delle stagioni passate, torna con un nuovo varietà AntonelloCosta, protagonista di C’è Costa perte, spettacolo veloce, leggero in cui l'artista canterà, ballerà, reciterà, e coinvolgerà il pubblico in sala in una parodia continua di quello che eravamo e di quello che stiamo diventando. Qui le info per i biglietti.

Cacio e Pepe Festival da Eataly

Eataly Roma festeggia i 15 anni dalla sua apertura con un Festival dedicato allo Cacio e Pepe che si terrà al Terzo Piano dal 28 al 30 gennaio. Alcuni dei più celebri rappresentanti del panorama gastronomico romano porteranno ricette classiche e rivisitate.

Klimt e Google al Museo di Roma

Sulla piattaforma Google Arts & Culture si propone un confronto fra due opere iconiche di Klimt, l’importante artista austriaco; il confronto tra il Bacio conservato al Belvedere di Vienna e Le tre età della donna della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, permetterà di ammirare attraverso una narrazione immersiva e tecnologie digitali all'avanguardia, due opere che, pur non essendo esposte in mostra, caratterizzano il percorso artistico di Klimt. La tecnologia riesce ancora una volta a dare maggiore luminosità ed emotiva interpretazione alla cultura mediante nuovi contenuti lanciati su piattaforma digitale. La mostra Klimt. La Secessione e l’Italia ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, ne sottolinea il ruolo di cofondatore della Secessione viennese e – per la prima volta – indaga sul suo rapporto con l’Italia, narrando dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. Clicca qui per maggiori informazioni.

Supermagic al Teatro Olimpico

Supermagic 2022 Segreti è la 18° edizione del varietà magico più grande d’Europa, il nuovo imperdibile spettacolo per divertirsi e sognare con i migliori illusionisti, prestigiatori, mentalisti e campioni internazionali provenienti da tutto il mondo di scena al Teatro Olimpico. Supermagic Segreti è un viaggio nel mondo dell’arte magica, che si rinnova ogni anno con formule originali, originali grandi illusioni, adrenaliniche evasioni, momenti poetici, tanto divertimento e continuo stupore con effetti magici mai visti prima in Italia. Un nuovissimo cast di oltre 20 artisti, 2 ore di intrattenimento per far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini. Questo il sito ufficiale per le info.

Music Day Roma

Quella del Music Day Roma è ormai una storia decennale e anche in un periodo difficile come questo, resta un riferimento sicuro per collezionisti e amanti della musica. Ecco dunque la 32° edizione, con i numerosi espositori che come sempre garantiscono un’ampia scelta fra migliaia di vinili, cd, poster, riviste d’epoca, oggettistica e memorabilia musicale. Espositori da tutta Italia, attentamente selezionati, per una full immersion tra i vinili a 33, 45 e 78 giri, MIX, CD e DVD. Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Questo il sito.

Le signorine all'Ambra Jovinelli

Isa Danieli e Giuliana De Sio all'Ambra Jovinelli con lo spettacolo "Le Signorine", in scena fino al 30 gennaio, una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi stessi. Il link al teatro.

