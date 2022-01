Penultimo fine settimana di gennaio 2022. Nonostante le difficoltà di questo momento, ci sono tante attività al chiuso, garantite da tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid, che sia un concerto, uno spettacolo a teatro, o una mostra, ma non mancano neanche momenti di svago all'aria aperta, tra passeggiate nella storie e camminate sulla neve.

Cosa fare a Roma sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Queen at the Opera

I fan delle canzoni di Freddie Mercury, Brian May e Co., conoscono bene questo spettacolo, partito con una tournée internazionale nel 2015, raccogliendo standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa quando il Covid ha imposto uno stop alla rappresentazioni. L'attesa ora è finita, perché canzoni immortali, quali We will rock you, faranno tremare l'Auditorium Conciliazione di Roma, dove sabato 22 gennaio, si esibirà l'ensemble di Queen at the Opera, con le musice dei Queen arrangiate dal Maestro Piero Gallo e con le interpretazioni di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e Giada Sabellico. Inutile dire che pezzi come We are the champions, Bohemian rhapsody, The show must go on e Radio ga ga, saranno i cavalli portanti dello show. Qui le info.

Conoscere via Appia Antica

Cosa c'è di meglio di una passeggiata all'aria aperta, avvolti dalla suggestione di una strada che ha scritto la storia della città. E' quello che viene proposto per domenica 23 gennaio alle 10.45, partendo dalla Basilica di San Sebastiano e diretti verso la “Regina Viarum”, la regina delle strade, costellata di edifici famosi, di chilometri di catacombe e tombe monumentali. Si entrerà nell’area archeologica della Villa dell’imperatore Massenzio, dove si trovano i resti imponenti del mausoleo, noto col nome di Tomba di Romolo, fino al monumento simbolo della via, il Mausoleo di Cecilia Metella, la tomba di una ricca matrona romana, che venne poi riutilizzato nel Medioevo come torrione difensivo. Tutte le informazioni e le prenotazioni sulla visita guidata inviando una mail a 10guidesofrome@gmail.com.

Due settimane originali al Nuovo Sacher

Il cinema di Nanni Moretti, il Nuovo Sacher a Trastevere, propone un ricco programma di film in versione originale e con sottotitoli, con proiezioni non-stop con partenza il pomeriggio e fino alla sera. Tra i film proiettati troviamo, "Supernova", "La ragazza di Stillwater", "Un anno con Salinger", "Cry Macho" e "Scompartimento n.6".

Non aprite a Ugo Pagliai al Teatro dei contrari

Nel 1971 il grafico Eufemio Zocca, arrivato nel suo nuovo appartamento a Roma, assiste alla prima puntata dello sceneggiato “Il Segno del Comando”, con Ugo Pagliai. Lo sceneggiato colpisce profondamente il signor Zocca, che comincia ad avvertire la presenza di strane entità, fisicamente irreali, come ad esempio un vicino di casa, che afferma di essere Ugo Pagliai e una donna somigliante alla donna di un quadro dipinto almeno cento anni prima. Una carrellata di personaggi particolari, tutti interpretati dal protagonista che, in fase di narrazione in prima persona, si trasforma di volta in volta nel personaggio incontrato, descritto nel suo racconto. Lo spettacolo di Fulvio Filoni, con Massimiliano Ferretti e Caterina Lambiase, sarà sabato 22 e domenica 23 gennaio al Teatro dei Contrari. Clicca qui per info e biglietti.

Giacomo Lariccia all'Auditorium Parco della Musica

Parte dall'Auditorium Parco della Musica il tour europeo di presentazione del nuovo disco di Giacomo Lariccia, cantautore che ha lasciato l’Italia per trovare l’America in Europa. Dopo aver percorso in autostop le autostrade d’Europa, chitarra in spalla, Giacomo Lariccia si innamora di Bruxelles. Pianta le tende, si diploma in chitarra al conservatorio e pubblica il suo primo disco da chitarrista, Spellbound. Un giorno, dopo anni passati a suonare in festival in giro per il mondo, scopre la potenza della parola, inizia a scrivere canzoni e in sette anni pubblica tre dischi come cantautore. Due volte fra i cinque finalisti della Targa del Premio Tenco ha cantato in teatri e centri culturali in Francia, Belgio, Germania, Italia, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Medio Oriente e Sud America. Qui le info per i biglietti per sabato 22 gennaio.

Ciaspolata sulla neve

Due appuntamenti sulla neve sul Monte Autore e sul Monte Nevagna. Sabato 22 è in programma una ciaspolata nei monti Simbruini, con un percorso panoramico che da Campo dell'Osso, attraverso la faggeta, porterà fino alla vetta del monte Autore, per godere di un panorama dal Terminillo al Gran Sasso. Domenica 23, invece, appuntamento nei monti Carseolani, partendo dal borgo dei pastori, Vallecupola, si arriverà fino alla cima del Navegna, per vedere contemporaneamente i due laghi del Salto e del Turano. La prenotazione è obbligatoria via whatsapp al 347.3360719.

