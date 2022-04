Cosa fare a Roma sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022

Pasqua al Castello di Santa Severa

Nel lungo ponte pasquale, apertura straordinaria del Castello sul mare, dalle 10 fino alle 19 con un ricco programma di appuntamenti, in cui i visitatori potranno scegliere tante attività tra laboratori naturalistici, archeotrekking, attività nei musei e degustazioni a tema pasquale di Etica Food per scoprire la storia del Castello, le sue vestigia e le sue bellezze. Tutte le possibilità offerte da questo gioiello affacciato sul Mar TIrreno, a poco meno di un'ora da Roma, si possono leggere ed eventualmente prenotare sul sito ufficiale. Cliccare qui per le info.

Vittorio Gassman all'Auditorium

Per celebrare il centenario di Vittorio Gassman, la prima grande mostra a lui dedicata, organizzata negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica su oltre 1.000 metri quadri di esposizione per raccontare l'immenso attore, partendo dai momenti più importanti della sua vita privata - attraverso foto inedite e numerosissimi oggetti – per proseguire con il teatro. Sorprenderà rivedere dal vivo la mitica auto Lancia Aurelia del film Il Sorpasso, tante foto, oggetti, costumi, copioni, video, filmati, bozzetti, documenti e tanti materiali provenienti dall’Archivio Storico Luce e dal Centro Sperimentale di Cinematografia che sostengono il progetto, con la collaborazione di tutti i familiari di Gassman. La mostra sarà aperta fino al 29 giugno. Qui tutte le info.

Concerto di Pasqua

Un evento che appartiene alla tradizione della capitale, che da 25 anni rappresenta l’evento di punta del Festival di Pasqua e che quest’anno si svolgerà nella maestosa cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle. Appuntamento domenica 17 alle 20, con un’orchestra eccezionalmente formata solo da musicisti russi ed ucraini, riuniti sotto la direzione di Stefano Sovrani, con la partecipazioine di due cantanti anch’esse tra le più rappresentative dell’Ucraina e della Russia: il soprano ucraino Eva Dorofeeva e il mezzosoprano russo Liudmilla Schiavotti Chepurnaya.



Il Fantastico Mondo del Fantastico per la Pace

Al Fantastico Mondo del Fantastico, presso il Castello di Lunghezza, in occasione delle festività, i bambini saranno invitati a piantare un seme per creare un giardino della pace. Un piccolo e simbolico gesto che sarà accompagnato anche da una raccolta solidale. I visitatori potranno donare beni primari e cibo per animali giochi che saranno consegnati ai volontari dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene, un’associazione impegnata in prima linea anche sul territorio ucraino. Due giornate speciali al Castello, quella di Pasqua e Pasquetta, durante le quali sarà possibile ammirare il nuovo orto di Masha e Orso ed incontrare principesse e supereroi del cuore per vivere insieme la magia delle loro storie. Spettacoli emozionanti, da Biancaneve a Frozen, senza dimenticare il Gran Ballo delle principesse a Palazzo con Cenerentola, Aurora e Belle. Qui le info.

Festival delle trattorie

Dal 16 al 18 aprile il Festival del gusto e della cucina tradizionale approda all’AgriPark, per gustare i sapori genuini di piatti storici della cucina romana, i prodotti biologici della campagna romana, provare le ricette rivisitate di chef e ristoratori che valorizzano cucina italiana ed eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità. Cinque le trattore che saranno presenti con i loro piatti da assaggiare. L'ingresso al parco è gratuito, ma si paga solamente ciò che si mangia.

Pasqua al Bioparco di Roma

Sabato 16 e domenica di Pasqua, il Bioparco di Roma organizza attività tematiche per tutta la famiglia. Si inizia alle 11 del mattino e fino alle 17, nella postazione “Uova da record” dove sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi. In entrambi i giorni si svolgerà la visita guidata dal titolo “Non tutte hanno la sorpresa”, un percorso alla scoperta degli animali che hanno scelto di fare l’uovo per riprodursi. La visita toccherà: gufi delle nevi, area sud America, emù, struzzi e pinguini del Capo; una tappa riguarderà i canguri, che hanno invece un sistema riproduttivo molto particolare. Durante la domenica di Pasqua inoltre sarà possibile partecipare all’attività ‘Animali e pregiudizi’, speciali incontri ravvicinati, a cura dello staff Bioparco, con pitone reale, testuggine frittella, tiliqua dalla lingua azzurra, blatte soffianti, insetti stecco, rospi, furetti. Animali che possono suscitare paura o ribrezzo, ma affascinanti e soprattutto indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi. Clicca qui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 12:32

