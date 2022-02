Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022: tutti gli eventi del fine settimana

Aria di primavera a Roma, con temperature gradevoli, cielo azzurro e voglia di stare anche un po' all'aperto, in questo secondo weekend di febbraio. Come sempre, la capitale, non manca di offrire tante attività, eventi per tutti i gusti, ed anche sabato 12 e domenica 13 febbraio non fanno eccezione. Ed ora che non sarà più necessario indossare le mascherine all'aperto (si al chiuso), c'è ancore più voglia di passeggiare en plein air.

Cosa fare a Roma il fine settimana: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Il concerto dei Jethro Tull

Jethro Tull all'Auditorium Conciliazione di Roma, per un appuntamento che gli appassionanti del celebre gruppo rock progressivo, potranno godersi venerdì 11 Febbraio alle ore 21. Fondato nel 1967 in Inghilterra dallo scozzese Ian Anderson, i Jethro Tull nel corso della loro carriera artistica hanno dato vita a pezzi davvero iconici, sperimentando folk e hard rock, dal progressive alla musica classica. Dalla loro fondazione hanno venduto circa 60 milioni di album e dopo un periodo di pausa hanno ripreso a suonare nel 2017. Qui tutte le info per i biglietti.

La città sotterranea dell’acqua

I viaggi di Adriano, che romani e turisti hanno imparato a conoscere bene con la loro attività pluriennale, offrono una curiosa passeggiata guidata nel rione Trevi, alla scoperta di angoli nascosti e aneddoti popolari, il cui fil rouge è l’acqua Vergine, che porterà i visitatori fino a 7 metri di profondità, per ammirare un importante complesso di epoca romana, la “Città dell’Acqua”, un vero e proprio quartier sotterraneo. Questo il sito per prenotarsi.

Serra Moresca a Villa Torlonia

Recentemente restaurata e riaperta al pubblico, la Serra Moresca di Villa Torlonia, parte delle meravigliose architetture volute dai principi Torlonia, che abitavano in quello che oggi è un parco pubblico, ma lo arricchirono di edifici di diverse epoche storiche e stili architettonici. Con le sue lucenti vetrate di diversi colori, l'elegante struttura che è ispirata alla stupenda Alhambra di Granada in Spagna, rievoca l'atmosfera orientaleggiante che accoglieva gli ospiti del principe. Per prenotare la visita guidata, scrivere a 10guidesofrome@gmail.com.

Elio Germano legge Dante

Fino al 13 febbraio, il Teatro Ambra Jovinelli ospiterà uno degli eventi teatrali più attesi della stagione: Elio Germano e Teho Teardo portano in scena, tra parola e musica, “Paradiso XXXIII”, cimentandosi nell’impresa di condurci in un viaggio attraverso il 33° canto del Paradiso di Dante Alighieri, condividendo con il sommo poeta la condizione dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità anche grazie anche alle immagini e agli effetti speciali firmati da Simone Ferrari e Lulu Helbæk.

Sulle tracce di Caravaggio

Da Piazza di San Luigi dei Francesi fino a Piazza del Popolo, nel cuore storico di Roma, per ammirare le opere di Caravaggio, disseminate nella città eterna e raccontate da una guida esperta; domenica 13 febbraio 10 Guides of Rome, propone una passeggiata sulle orme di Caravaggio, non solo ammirando le sue creazioni nelle chiese per le quali erano state realizzate, ma entrando in contatto con i personaggi legati alla sua vita, tra vicoli, osterie e le botteghe dei pittori. Per informazioni scrivere e 10guidesofrome@gmail.com.

Mamma mia al Sistina

Ultimo fine settimana per vedere lo spettacolo dei record, Mamma mia, dove i protagonisti maschili Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, insieme a Sabrina Marciano fanno rivivere le atmosfere romantiche e sognanti sulle note degli Abba, nel travolgente musicla di Massimo Romeo Piparo. La storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull’isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto. Qui il sito per i ticket.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA