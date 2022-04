Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 9 e domenica 10 aprile

Peter Pan al Sancarlino

Peter Pan é il ragazzo selvaggio, è il tempo che si ferma in un’infanzia incantata, è la magia del mondo che si contrappone alla realtà. Qui tra fate, ombre, sirene, oggetti volanti e personaggi incantati, ogni bambino che ancora vive in ogni adulto, può combattere per i propri sogni con le armi dell’immaginazione. Il regista Luigi Saravo torna ad incantare grandi e piccoli spettatori dopo il successo di “Alice nel paese delle meraviglie” e “Il Piccolo Principe” realizzando una versione nuova e poetica della celebre storia. Qui le informazioni.

Banditi al Bioparco

Sabato 9 e domenica 10 aprile il Bioparco organizza due giornate sul tema del bracconaggio dal titolo ‘Banditi di natura’ dedicate alle famiglie. Dalle ore 11.00 alle 17.00 sarà possibile partecipare ad attività ludico-didattiche e visite guidate per avvicinarsi alla tematica, trattata attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto, permettendo anche di conoscere alcune buone pratiche da seguire per non alimentare in modo inconsapevole le azioni di bracconaggio. “Chi è il lupo cattivo?” è invece il titolo delle visite guidate. Partenza dal Museo dei Crimini Ambientali, dove si osserveranno oggetti di sequestro come statuine di avorio o di tartaruga, conchiglie, coralli e borse di coccodrillo. Il percorso proseguirà poi tra i viali del parco alla scoperta delle specie che più di altre subiscono il bracconaggio. Tra orsi, lupi ed elefanti si apprenderà che si può fare la differenza. Qui i biglietti.

Colomba di pace a Zoomarine

Tutti insieme per la pace con la Pasqua solidale di Zoomarine, dove per i giovani visitatori ci saranno esibizioni di cori, performance artistiche, percorsi educativi green e pet, attivazione di un centro raccolta beni primari per i bambini ucraini ospiti del parco e i loro amici a quattrozampe. Con questo scopo nasce il progetto solidale “Una colomba corale in sospeso”, ideato dal parco Zoomarine, che in occasione delle festività pasquali ha deciso di riunire numerosi cori ed artisti per volare idealmente insieme e diffondere messaggi di pace, inoltre tra le iniziative in programma, il coro 7Hills Gospel Choir, composto da 55 elementi che a maggio in Italia (al Teatro Ghione) porterà in scena il musical “Messiah”. E ancore ci saranno i piccoli protagonisti della serie tv “Kids Vet Academy”, incentrata sulla professione veterinaria vissuta attraverso gli occhi di un bambino e in onda con grande successo su Rai Gulp e Ray Play, felici di raccontare la loro esperienza. Clicca qui per le info.

Visite didattiche

Attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni, sia sabato 9 che domenica 10 Aprile, nel dettaglio sabato alla Scoperta delle Terme di Caracalla, un'Avventura nella Storia di Roma. caccia al tesoro didattica a Via dei Fori Imperiali, domenica invece caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese o in alternativa caccia al tesoro didattica al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Per tutte le informazioni sul programma, gli orari ed il costo si può consultare questo sito.

Le avventure di Hercules a teatro

Domenica 10 Aprile alle ore 11.15 al teatro Tirso de Molina va in scena lo spettacolo, Ercole, un semi-Dio nato dall’unione tra Zeus e la mortale Alcmena, ignaro delle sue origini, si sente continuamente diverso dagli altri e non ne capisce il motivo. È prima di tutto un ragazzo, che ancora non sa chi è o cosa farà di se stesso. Solo con l’aiuto di buoni amici e maestri ancora migliori potrà affrontare con coraggio le “fatiche” della vita, raccontate tra risate e satiri e muse cantanti dal vivo. Qui il link al teatro.

La vera storia di Tristobaldo Burbero

Sabato 9 aprile, alle 16, presso il teatro Ar.Ma va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "La vera storia di Tristobaldo Burbero", la storia di un signore avaro e burbero che non crede nei buoni sentimenti. Grazie all’aiuto di simpatici spiritelli si renderà conto di aver sbagliato e diventerà virtuoso e generoso. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti ed inoltre offrirà ai bambini la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

