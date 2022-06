Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 4 e domenica 5 giugno 2022

Gianni Rodari al Castello di Santa Severa

Domenica 5 giugno, a partire dalle 17.30, spettacolo per i più piccini con le "Favole al Telefono" di Gianni Rodari a cura di Margot Theatre. Il riadattamento di Margot Theatre coniuga il racconto parlato e il suo sapore di una buona favola raccontata a letto, con uno stile di movimento che si ispira ai canoni del teatro-fisico e del teatro-danza, per dare vita a immagini, sensazioni e atmosfere attraverso la gestualità dei tre attori in scena. Uno spettacolo per bambini, ma che non risparmia in qualità e profondità. Una mano tesa verso il pubblico per portarlo con sé in un mondo altro, fatto di sogni, di avventure, di libertà. Spettacolo con ingresso libero fino esaurimento posti.

Le stelle del Planetario

Ha riaperto un luogo per scoprire le meraviglie dell'Universo, comodamente seduti in poltrona, lungo un viaggio immersivo in compagnia di un astronomo, ammirando lo spazio su uno schermo emisferico di 300 m2. Nello stile caratteristico del Planetario di Roma Capitale, veri e propri spettacoli astronomici portano il pubblico alla scoperta dei segreti e della bellezza dell’universo. Grazie a un sistema audio studiato ad hoc, i visitatori possono interagire con il “cielo”, diventando protagonisti della scena nel pieno rispetto delle dinamiche reali: si potrà ammirare la Terra da lontano, sorvolando pianeti, nebulose e galassie, e rivivere gli eventi fondamentali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Qui tutte le info.

Visite guidate teatralizzate a Roma

Dal 3 giugno, ogni fine settimana, torna l'appuntamento con la storia e la fantasia. Chi non ha mai sognato di viaggiare nel tempo, magari tornare indietro nel passato o scoprire come saremo in futuro? A rendere possibile questa magia, l’associazione I Viaggi di Adriano che da 12 anni, in collaborazione con Luca Basile e la Compagnia Teatrale Fenix 1530, riporta in vita celebri personaggi come I Borgia, Trilussa, Beatrice Cenci, Caravaggio, Michelangelo. Avventure, storie, curiosità che prendono il nome di “Visite Guidate Teatralizzate”, una sorta di teatro en plein air nello scenario naturale di Roma, con preziosi costumi ereditati da celebri pellicole cinematografiche e un cast di talentuosi attori che hanno deciso di effettuare ricerche, riscrivere testi e dialoghi, di alcuni immaginari incontri che incredibilmente diventano talmente reali da lasciare i visitatori senza fiato. Un modo per rivivere momenti della storia passata, pensato per adulti e giovanissimi appassionati, come i bambini. Per info e prenotazioni, cliccare qui.

Il Sentiero dell'Acqua sul lago Albano

Il percorso che inizia sulle rive del lago, attraversa il Lago Albano sino a giungere nella zona sud-est del bacino, permette di osservare le coste del lago da una prospettiva inusuale che consente di apprezzare maggiormente il fascino delle ripide falde del cratere vulcanico ricoperte da un bosco che arriva a lambire le acque del lago. Il servizio, disponibile su prenotazione, è pensato per chiunque voglia ammirare scorci poco conosciuti dell'area naturale protetta. Qui tutte le info.

Cappuccetto rosso al San Carlino

Fino al 19 giugno, al Teatro San Carlino di Villa Borghese va in scena "Cappuccetto Rosso", spettacolo con attori, burattini, puazzi e musica dal vivo. adatto a tutti i bambini di tutte le età. Cappuccetto Rosso viene mandata dalla mamma a casa della nonna per farle un po’ di compagnia visto che è sola e malata. La bimba deve attraversare tutto il bosco, perciò la mamma si raccomanda con lei su alcune cose da non fare: dare confidenza agli sconosciuti, lasciare il sentiero su cui sta camminando. Nonostante i buoni propositi, Cappuccetto non resiste alla tentazione di chiacchierare con tutti gli animali amici che incontra e, cosa ancor più grave, da’ confidenza al più sospettabile di tutti: il lupo. Qui tutte le info.

