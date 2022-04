Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Riapre Cinecittà World

Cinecittà World, il parco del cinema e della tv, riavvia la nuova stagione aprendo al pubblico con alcune novità, tra cui spettacoli e tantissime attrazioni pensate per i più piccoli. Per gli amanti del cinema, ci sarà un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto, "Il Giardino degli Dei", una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà.

La casa delle farfalle

Farfalle colorate nella loro piena bellezza all'interno di un giardino magico dove ogni giovane visitatore avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino le farfalle più appariscenti, mentre mangiano, volano o si riposano. Nell'area dedicata alla casa delle farfalle ci saranno anche visite guidate, laboratori didattici e giochi, aree picnic, truccabimbi.

Domenica da costumisti

I costumi di film indimenticabili come Cleopatra, Il racconto dei racconti e molti altri esposti nel nuovo allestimento della mostra, saranno lo spunto per un laboratorio in cui vestire i panni del costumista, scoprire i segreti degli abiti di scena e misurarsi con uno dei più affascinanti mestieri del cinema. I partecipanti potranno inventare e vestire inediti personaggi di cui curare ogni dettaglio del costume: dai colori, alle stoffe fino agli accessori. L’attività è dedicata alle famiglie ed è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra, all'interno del laboratorio Cinebimbicittà, in due orari, Domenica 2 alle 11.15 e 15.15. La prenotazione è obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it.

Big Babol Circus, spettacolo per bambini

Magie comiche, clownerie, bolle di sapone e manipolazione di palloncini sono gli ingredienti dello spettacolo Big Babol Circus, che Daniele Antonini propone al Teatro SS Aquila e Priscilla nelllo spettacolo dal titolo "Big Babol Circus". L'appuntamento è per domenica 3 aprile.

Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi

Sabato 2 aprile va in scena lo spettacolo teatrale "Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi", al teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, in uno straordinario viaggio, ricco di incontri e sorprese in cui topini lunatici coltivano crateri, mucche di Marte producono gorgonzola, pirati spaziali rubano il prezioso "niente" e lasciano a tutti la macchina del "tutto tutto".

Vestiti nuovi dell'Imperatore

Domenica 3 aprile alle ore 16, allo Spazio Rossellini di Roma, di scena l'ultimo dei quattro appuntamenti della rassegna “La Fiaba sul Comò”; la storia vede protagonista un vanitoso imperatore e due tessitori (in realtà dei truffatori) capaci di cucire abiti di incredibile eleganza, in un classico per l’infanzia di Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore. Lo spettacolo sarà seguito dal laboratorio d’arte e creatività a cura di Informadarte, per dare spazio a un tempo di condivisione e di gioco tra bambini e adulti. Prenotazione obbligatoria a info@spaziorossellini.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 11:44

