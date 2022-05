Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 21 e domenica 22 maggio 2022

Medioevo a Zoomarine

Un mondo fantastico con giochi, percorsi e lezioni per diventare un vero cavaliere alla presenza di dame, armigeri, sbandieratori de "la Giostra Cavalleresca di Sulmona". Zoomarine il 21 e 22 maggio inaugura la sua novità estiva “Camelot”, tra antichi giochi medievali, l’enorme castello con scivoli e passaggi segreti, i temibili draghi da ammirare in un percorso fantastico, con un lungo corteo con i sontuosi costumi dell’epoca e un avvincente spettacolo con l’esibizione degli abili sbandieratori, pronti ad insegnare ai più audaci questa nobile arte della bandiera tra acrobazie e coreografie d’altri tempi. Previste per i bambini lezioni gratuite per apprendere nozioni utili ed imparare a suonare i tamburi, lanciare in aria bandiere, duellare come un vero cavaliere. Qui tutte le informazioni.

Giornata al Bioparco

In occasione della Giornata internazionale della Biodiversità, sabato 21 e domenica 22 maggio il Bioparco organizza due giornate evento dal titolo “Invertiamo il rosso!” dedicate alle specie animali salvate ogni giorno grazie all’impegno degli Zoo e dell’intera comunità internazionale. Nel corso delle due giornate le famiglie potranno prendere parte a visite guidate, laboratori e postazioni animate, per scoprire il delicato impegno del Bioparco per la salvaguardia delle specie maggiormente minacciate. Dalle ore 11.30 alle 17.30 sono in programma tante attività come il gioco “Avventure in foresta”, per capire come aiutare le tigri a sopravvivere in foresta evitando i bracconieri e l’attività ludica “Ecosistemi in equilibrio”, per scoprire i delicati equilibri della natura e comprendere quanto le specie siano interconnesse tra loro e legate all’ambiente in cui vivono.

Al Castello di Santa Severa insieme ai bambini

Al Castello di Santa Severa, sabato 21 e domenica 22 maggio c’è un programma tutto da scoprire, tra storia, natura, archeotrekking, incontri con degustazione di alta gastronomia e animazione per i più piccoli, in particolare, Margot theatre alle ore 17.30 allieterà i piccoli partecipanti con l’animazione di “Le storie di Marco e Mirko e il ladri di zucchero a velo”. Il racconto scritto da Gianni Rodari narra la storia di due gemelli terribili, compagni del vecchio Gian Burrasca, che grazie alla loro inguaribile curiosità risolvono i misteri del mondo adulto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@form-azione.info

Storie sotto agli alberi a Villa Pamphilj

Si parte sabato 21 con La Mansarda - Il Teatro dell’Orco di Caserta, e il progetto Passeggiando tra le fiabe che si sviluppa in quel meraviglioso teatro naturale che è il bosco. Una sorta di “Museo delle Fiabe” all’aria aperta, un percorso ludico e didattico allo stesso tempo che coniuga natura e letteratura in un evento assolutamente suggestivo e coinvolgente. Domenica 22 sarà la volta di Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri della Compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi con Storie nell’armadio che, attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, faranno tremare dalle risate. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 16,30 al Teatro Villa Pamphilj.

Piccoli gladiatori alla scoperta di Roma Antica



Domenica 22 maggio, Cicero in Rome propone "La Scuola dei Gladiatori", attività didattica all'aperto per bambini da 4 a 11 anni per allenarsi come un vero gladiatore. Le piccole reclute saranno addestrate da un maestro gladiatore esperto, che oltre a dirigere una vera e propria simulazione di una scuola gladiatoria adattata per i più piccoli, farà scoprire la storia, le caratteristiche e la vita quotidiana dei più famosi lottatori dell'arena. L'allenamento si svolgerà con ricostruzioni di armi e armature messe in sicurezza per l'attività didattica, mentre al termine verrà consegnato ai partecipanti un diploma di gladiatore professionista. Un'esperienza unica per i bambini, che si svolgerà al Parco dell'Appia Antica all'aperto, nei pressi del Mausoleo di Cecilia Metella, dalle 16:00 alle 17:00. Qui tutte le info.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA