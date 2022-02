Se le idee per trascorrere un fine settimana a Roma con figli e nipoti scarseggia, ecco gli eventi e le attività a misura di bambini di sabato 19 e domenica 20 febbraio. Teatro, laboratori creativi, maschere e coriandoli all'aperto, mostre pensate per i piccoli, a Roma come sempre non mancano momenti di svago per tutta la famiglia.

Cosa fare a Roma con bambini nel weekend Sabato 19 e Domenica 20 febbraio 2022

Principessa Piccola e Mostro Gigante al Teatro Verde

Principessa Piccola e Mostro Gigante è una grande storia per piccoli, ma che nel suo piccolo fa riflettere anche i più grandi. Una storia che insegna quanto sia grande il mondo dei più piccoli. Grandi attori per piccoli personaggi dedicati a un piccolo pubblico dai grandi sguardi. Una grande quantità di musiche e di piccole canzoni.Il tutto in un piccolo periodo di tempo: un’ora. Consigliato ai bambini dai 3 agli 8 anni, sabato 19 e domenica 20 Febbraio alle 17 al Teatro Verde. Vai al sito

Carnevale ad Aprilia

Domenica 20 febbraio ecco l’edizione 2022 del Carnevale di Aprilia, evento che presenta diverse novità rispetto all’edizione dello scorso anno, sempre nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Due sono gli appuntamenti salienti, organizzati dalla Pro Loco di Aprilia: la mostra del Carnevale Apriliano che sarà inaugurata domenica nei locali del palazzo municipale di piazza Roma, con foto e costumi originali che permetteranno ai visitatori di ripercorrere le varie edizioni di uno degli eventi più sentiti in città, mentre il sabato successivo, 26 febnraio i visitatori troveranno l’esposizione statica dei carri allegorici.

Carnevale al Fusolab

Si può trascorrere il pomeriggio di carnevale al centro ricreativo e culturale Fusolab, in cui bambini e grandi rigorosamente con maschera indosso, potranno festeggiare il periodo più colorato dell'anno. L'evento Fusolab Carnival, apre i battenti sabato 19 dal pomeriggio, alle 17 e fino a tarda notte con un programma di giochi ed intrattenimento consigliato dai 4 anni e fino a quando si ha l'età e la voglia di divertirsi. Vai al sito

La via delle api

La mostra dedicata a questi preziosi insetti, riapre i battenti nel bel Museo Civico di Zoologia, dove sarà ospitata fino al 29 maggio; si tratta di un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale, in cui il giovane visitatore è guidato alla scoperta del ciclo vitale delle api e della loro straordinaria organizzazione sociale oltre che nel loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante.

Un naso tutto rosso - A carnevale ogni rima vale

Sabato 19 febbraio, al teatro Ar.Ma va in scena lo spettacolo per bambini Un Naso tutto rosso - A carnevale ogni rima vale, uno spettacolo di arte varia che da oltre 20 anni l’autore Massimiliano Maiucchi, propone nelle scuole, nelle biblioteche, nei festival letterari e nelle piazze di Roma.

Mago Manfy al Teatro Kopò

Sabato 19 e domenica 20 al Teatro Kopò, va in scena il divertente spettacolo di magia per bambini, ricco di stupore e divertimento, con effetti di magia coinvolgenti dove il caso e le scelte del pubblico la fanno da protagonista. Fra una risata e un effetto magico Mago Manfy ci regalerà stupore, colori e risate. Gli orari sono sabato ore 16.30 e domenica ore 11. Vai al sito

