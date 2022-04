Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile

Sinbad a teatro

Appuntamento speciale a Centrale Preneste Teatro, dove sabato 16 aprile alle ore 16.30 va in scena “I viaggi di Sindbad il marinaio” della Compagnia Fratelli di Taglia in arrivo da Riccione. Spettacolo d’attore con oggetti e canto dal vivo, ispirato alla favola delle Mille e una notte Sindbad il marinaio, ricco mercante di Baghdad, che dopo aver sperperato tutti i beni che suo padre gli aveva lasciato in eredità, raccoglie i suoi ultimi averi e si imbarca. L’unica certezza è che vivrà avventure meravigliose. Il tema principale è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia di divertirsi e mettersi alla prova per approdare alla conoscenza di sé. Età consigliata dai 4 ai 10 anni e per i biglietti, questo è il sito.

Cinecittà si mostra

Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa scultura della Venusia di Federico Fellini che racconta la sua storia e quella di Cinecittà. Tante attività permetteranno di scoprire segreti e curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti e creare una mappa come ricordo dell’esperienza vissuta. L’attività è dedicata alle famiglie ed è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra, prenotazione obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it.

A caccia di fantasmi

Roma nasconde nelle sue architetture, statue, piazze, chiese e stradine, molte storie e leggende legate a spiriti e fantasmi, tra Campo dei Fiori, piazza Farnese, via Giulia, via di Monserrato e piazza Navona sembra infatti che personaggi illustri dei secoli passati – come Giordano Bruno, Alessandro VI Borgia, Beatrice Cenci, il boia Mastro Titta, la Pimpaccia e molti altri ancora – vaghino ancora senza trovare pace. Tra racconti, giochi, pozioni magiche e tanta suspense conosceremo quali sono state le vicende e i luoghi ad essi collegati. Per prenotarsi scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

L'anteprima di Hopper a Cinecittà World

Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco, con precedenza ai possessori dell'abbonamento 2022 a Cinecittà World e fino ad esaurimento posti.

Detective urbano a Castel Sant'Angelo

Sabato 16 aprile alle ore 16, "Detective urbano alla scoperta della storia di Castel Sant’Angelo": caccia al tesoro per tutta la famiglia. Ebbene quella magnifica costruzione circolare che troneggia su Roma, comunemente chiamata Castel Sant’Angelo, nasce per una ragione ben precisa ai tempi dell’imperatore Adriano e nei secoli cambia varie volte sia nome che utilizzo. La divertente esplorazione all’esterno della fortezza svelerà tutti i suoi più grandi segreti. Prenotazione obbligatoria: esperienzedarteconanna@yahoo.com



