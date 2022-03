Weekend con i bambini sempre ricco di proposte nuove per divertirsi con i più piccoli, figli o nipoti. Dalla caccia al tesoro agli spettacoli a teatro pensati proprio per loro, le attività acquatiche al chiuso, o al museo. Ecco tutto quello che Roma ha da offrire.

Cosa fare a Roma con bambini nel weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

La contadina furba

Sarà in scena al Teatro Le Maschere dal 19 marzo al 3 aprile per la sezione dedicata ai bambini dal titolo

Fiabe e Biscottini, La contadina furba che pone al giovane pubblico la domanda: la furbizia può far nascere il vero Amore? Nella fiaba accade proprio questo, poiché la figlia di un contadino si trova a fronteggiare alcuni dilemmi che incontra nel suo cammino per diventare regina, e grazie alla sua perspicacia e al suo fine ingegno, riesce a trovare ogni volta la soluzione giusta per aiutare il prossimo. La contadina furba fa parte di una più ampia raccolta di fiabe popolari tramandate in dialetto e trascritte in lingua italiana da Italo Calvino. Tra gli interpreti l'attore Lorenzo Branchetti direttamente dalla Melavisione. Per informazioni scrivere a info@teatrolemaschere.it.

Giochi d'acqua al coperto

Certo non è estate, ma tutti i weekend allo Sporting Club Tuscolano c'è la possibilità per i bambini dai 5 ai 10 anni di passare qualche ora in piscina, con i giochi d'acqua dove ci si diverte imparando a nuotare. Giochi, percorsi di gonfiabili e tantissime attività, per arrampicarsi, scivolare, tuffarsi in compagnia di tanti coetanei. Si tratta di circuiti di psicomotricità acquatica con finalità ludica. Disponibili sia sabato 19 che domenica 20 marzo, per informazioni sugli orari e la disponibilità scrivere a info@sportingclubtuscolano.it

Robin Hood al Teatro Kopò

Spettacolo per bambini con Maria Elisa Barontini e Valerio De Angelis, interpreti di Robin Hood e Lady Marian. L’allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi pronti a dare filo da torcere all’usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham. Gli attori portano in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dalla favola, favorendo il coinvolgimento e l’interazione diretta dei bambini. Sabato ore 16,30 e domenica ore 11. Per info scrivere a botteghino@teatrokopo.it

Pinocchio and friends al Museo Explora

Appuntamento per i più piccoli da Explora domenica 20 marzo con i personaggi di Pinocchio and Friends. I bambini tra i 3 e i 10 anni di età potranno vivere una giornata per immergersi nell’atmosfera della fiaba più amata, insieme a Pinocchio e alla sua inseparabile amica piratessa Freeda, ma anche al Grillo Parlante. E saranno protagonisti del laboratorio “1, 2, 3... Salto”, un momento dedicato alla creatività che consentirà ai più piccoli di sperimentare la costruzione di un gioco e divertirsi con i propri amici.

Caccia al tesoro a Villa Torlonia

Nel cuore di Roma, un parco ricco di opere d’arte e soprattutto di magia, dove il principe Giovanni visse in una casina molto particolare, la Casina delle Civette, dove creature strane e tanti animali ancora oggi fanno capolino tra vetrate coloratissime ed elementi architettonici. Con una divertente caccia al tesoro scopriremo la Villa e la misteriosa Casina delle Civette. Età consigliata dai 5 anni in su, appuntamento domenica 20 marzo alle 15.30

