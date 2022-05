Cosa fare a Roma con bambini nel weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio

Alla ricerca di Mowgli

Domenica 15 maggio, alle 15, una passeggiata fiabesca nel centro di Roma alla ricerca di Mowgli, protagonista de Il Libro della giungla. Baghera è rimasta da sola in questa avventura. Ha bisogno di ragazzi giovani e volenterosi per cercare Mowgli e seguire le orme dell’orso Baloo. C’è una giungla di pietra nel centro di Roma che aspetta di essere scoperta. La passeggiata fiabesca si snoderà nel centro di Roma, dove Baghera guiderà i bambini per i vicoli fino ad arrivare al Campidoglio, incontrando tantissimi animali di pietra, una grande orma lasciata dall’Orso Baloo e, seguendo il filo conduttore della storia di Mowgli. Per info scrivere a associazioneculturalecalipso@yahoo.com.

Festival internazionale del teatro di figura

Fino al 15 maggio, marionette, burattini, ombre e ogni tipo di figura magica creata dalla fantasia e dal talento di artisti da tutta Europa sono i protagonisti di Immagina, festival in programma nei quattro spazi della rete Teatri in Comune: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido di Ostia. Un festival diffuso con un calendario di dieci spettacoli per un totale di 25 repliche e poi mostre, laboratori, incontri e la prima edizione del Premio Immagina a sostegno della produzione teatrale.

Alla Scoperta delle Terme di Caracalla

Domenica 15 maggio, Cicero in Rome propone una visita guidata nell'area archeologica per bambini da 4 a 11 anni, un'appassionante avventura tra storia e archeologia con i vostri bambini. Le grandi terme imperiali dove i romani giocavano a palla e facevano molto altro. Come funzionavano le terme? Perché erano cosi grandi? Chi ci andava?

Con l'esclusiva e originale attività didattica di Cicero in Rome, tutta la famiglia rivivrà l'esperienza delle terme antiche. Tutte le attività didattiche per bambini proposte, studiate e realizzate da Cicero in Rome, sono il frutto di vent'anni di esperienza e si basano sull'apprendimento scientifico induttivo-deduttivo e deduttivo-induttivo. L'esperienza vissuta farà andare oltre le singole nozioni e darà le basi per vedere la storia e l'arte da un nuovo punto di vista. Per informazioni scrivere a ciceroinrome@hotmail.it.

Festival del fumetto

il festival romano dedicato al fumetto dell’Est Europa, torna nella capitale per l'ottavo anno, dal 13 maggio fino al 15 maggio, negli spazi della Città dell’Altra Economia. Nell'area Kids, dedicata ai giovani appassionati di fumetti, si potrà partecipare a laboratori creativi di qualità, a incontri con libri e letture. Ma gli eventi sono veramente tanti, per cui sul sito si troveranno tutte le info ed il programma ufficiale. Qui il link.

Una domenica ai Musei Capitolini

Lo sapevi che in una delle sale dei Musei Capitolini c’è il personaggio più famoso e importante di Roma senza cui oggi nulla sarebbe come è? Sembrerebbe che tutti ne conoscano la storia ma che in pochissimi sappiano dove si nasconde davvero. Qualcuno vocifera che allattò Romolo e Remo sul Palatino, alcuni sanno che trascorse lunghi anni nelle gabbie sotto il Campidoglio, altri ancora sostengono che si aggira presso questa stessa grande piazza. Ma dove si trova realmente Mamma Lupa? L'appuntamento è per domenica 15 maggio, alle ore 16. Per informazioni scrivere a esperienzedarteconanna@yahoo.com.





