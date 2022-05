Cosa fare a Roma con bambini nel weekend 7 e 8 maggio 2022

Il paese dei colori al Teatro Verde

Uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su, Il Paese dei colori, tratto dall’omonimo libro di Paolo Marabotto, uno degli spettacoli più belli dello storico teatro per bambini a Gianicolense, diciannove anni di repliche, tanti premi, migliaia di spettatori. C’erano una volta, 5 paesi diversi, ognuno governato da un Re. Nel regno Bianco tutto era sempre in ordine, nel Rosso erano sempre su di giri, nel Nero regnava la paura, nel Blu la prudenza e nel Giallo l’orgoglio. Uno spettacolo ricco di musica e soprattutto di colori, che diverte e allo stesso tempo ci parla di temi importanti, quali la diversità, la guerra e la pace. Sabato 7 e domenica 8 maggio alle ore 17.00. Qui le informazioni

Festa di primavera all'Orto Botanico

Sboccia la primavera al Museo Orto Botanico di Roma e dopo il fascino degli Hanami, torna Era di Maggio, appuntamento all’aria aperta, dedicato alle famiglie e a tutti gli appassionati di floricoltura che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 maggio. Ad animare la due giorni, oltre 140 appuntamenti, ideati per apprendere i più incredibili e affascinanti segreti della natura attraverso il gioco e il divertimento. Tra questi non mancheranno i laboratori creativi per i più piccoli, ma anche performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, visite guidate alle meraviglie del museo e presentazioni di libri, street food e degustazioni vini.

Vi presento Leonardo Da Vinci

Chi era veramente Leonardo Da Vinci? Scoprilo diventando tu stesso un inventore con l'esclusiva attività didattica di Cicero in Rome, che coinvolgerà i bambini con le loro famiglie in un percorso unico e originale attraverso le ricostruzioni in scala reale delle invenzioni interattive e funzionanti presenti alla mostra Leonardo Da Vinci, alla scoperta delle incredibili visioni di uno degli uomini più straordinari della nostra storia, un genio che ha immaginato il futuro e che ha inventato tante macchine incredibili. Sabato 7 Maggio dalle 16:30 alle 18:00 circa. Qui il link per prenotarsi.

Festa della Mamma al Castello di Bracciano

Un evento finalizzato ad animare e arricchire la fantasia dei bambini all’interno del Castello di Bracciano, un antico castello medievale, affacciato sul lago, che conserva ancora le sue sale affrescate. Durante la visita si potrà esplorare uno degli esempi più sontuosi e meglio conservati di mastio difensivo, vari personaggi prenderanno vita nella magica stanza delle storie dove si assisterà al racconto: “Il re del lago e la principessa Artemisia”, con attori, musiche e pupazzi, un vero viaggio a ritroso nel tempo. Prenotazione obbligatoria a info@teatrohelios.it.

Pinocchio al San Carlino

Dal 7 al 29 Maggio, il sabato e la domenica, al Teatro San Carlino va in scena "Pinocchio", spettacolo con burattini, pupazzi e attori sulle tante vite e avventure di Pinocchio, consigliato alle bambine e ai bambini dai 5 anni in su. In scena, in un allestimento essenziale e suggestivo ci sono molti Pinocchio, di varie forme, misura e materia: burattini, maschere, parrucche e oggetti scenici, ognuno a simboleggiare le numerose letture della celebre storia. Ci sono poi tre attori che si affiancano e alternano sul palcoscenico per raccontare la storia di Pinocchio, ciascuno dal proprio punto di vista. Tra racconti e scene drammatizzate si conoscerà Pinocchio e i suoi compagni di viaggio: Geppetto, il grillo, la fata turchina, l’amico Lucignolo e anche il famelico mostro del mare. Qui tutte le info.

SuperS, eventi, spettacoli e laboratori

Il gruppo di autoaiuto genitori e genitrici del Fusolab ha deciso di rivoluzionare il sabato delle famiglie romane. Ecco il programma. Ci portate i vostri pargoli e ve li restituiamo puliti, mangiati e divertiti : proiezioni di film, spettacoli di magia, lezioni di astronomia, giochi, pigiama party, balli, lezioni scientifiche, teatro,programmazione, robotica: ogni sabato un evento diverso. Gli appuntamenti mirano al potenziamento della socializzazione secondaria, partecipando agli eventi organizzati i bambini svilupperanno soprattutto capacità e competenze non cognitive di tipo sociale ed emotivo. Qui il sito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA