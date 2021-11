Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend 27 e 28 novembre 2021

Tante le opportunità per i più piccoli a Roma. Tra spettacoli, mercatini e laboratori nel week-end di sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, sono molte le possibilità per trascorrere del tempo libero di qualità con i propri figli o nipoti.



Ecco cosa fare a Roma con i bambini sabato 27 e domenica 28 novembre 2021

Cappuccetto Rosso

C'era una volta Cappuccetto rosso al teatro Anfitrione di scena sabato 27 novembre alle 16.00, messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Giulia Balbi e Jano Di Gennaro. La celebre fiaba che accompagna la buona notte di milioni di bambini da decenni, da vedere dal vivo in uno spettacolo teatrale con un allestimento scenico vivace, colori e musiche coinvolgenti e la possibilità di fare interagire i bambini con gli attori durante alcune scene. Adatto ai bambini dai 2 agli 8 anni, durata dello show 50 minuti.

Babbo Natale al Castello

Uno degli appuntamenti più attesi del natale romano per i bambini è il Fantastico Castello di Babbo Natale nel Castello di Lunghezza, alle porte di Roma, un mondo incantato che prende vita con fate, elfi, personaggi simbolo del Natale e delle fiabe. Ad accogliere i visitatori nel magico regno la splendida Fata delle Nevi, pronta ad aprire le porte della "casa museo" più amata del mondo con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove Babbo Natale legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. In questa dimensione fatata, dove la fantasia prende il sopravvento, oltre al popolo degli elfi ecco anche i protagonisti delle fiabe, principi e principesse, i personaggi dei cartoon e quelli simbolici del Natale. Questo il sito di riferimento.

Il mago Spadino

Illogik del mago Davide Spada è uno spettacolo di magia comica, gag e situazioni esilaranti per un pubblico di tutte le età. Il linguaggio usato dal Mago Spadino si alterna fra stupore e divertimento, un universo di magia, musica, poesia e tanta energia. Consigliato a partire dai tre anni, doppio appuntamento Sabato 27 ore 16 e 17.30 e Domenica 28 ore 16 e 17.30. Questo il sito del teatro Emporio delle Arti.

L'Altare della Patria spiegato ai bambini

Visita guidata per bambini al monumento più bianco di Roma. Sicuramente non è il monumento più antico della Città Eterna, ma sicuramente è il più bianco ed imponente, prende il nome di Vittoriano dal primo Re d'Italia che si chiamava Vittorio Emanuele II. All'interno del monumento ci sono tante cose interessanti da ammirare come musei, statue e persino una tomba. Cammineremo sulle grandissime terrazze ammirando il centro della città. Una volta usciti ci facciamo una passeggiata nel quartiere vicino dove troviamo tutta un'altra atmosfera, case piccole, piazzette, negozietti. Questo il link per le info.

La falegnameria degi Elfi

A Tor Fiscale, sabato 27 Novembre, presso GiocArteLAB un laboratorio di costruzione e gioco dedicato ai bimbi che amano la creatività, costruire e colorare e amano il mondo dei piccoli elfi. Per informazioni questi il sito.

Street art con i più piccoli

Il popolare quartiere di Tor Marancia, tra la Cristoforo Colombo e l’Ardeatina, all’interno di un complesso di case popolari degli anni Cinquanta, un progetto di recupero e valorizzazione delle periferie ha chiamato artisti da tutto il mondo a realizzare 20 murales sulle pareti delle palazzine. Una visita guidata attiva ai murales più celebri della capitale e al termine un’attività artistica che coinvolgerà grandi e piccoli. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

