Voglia di novità in questo primo fine settimana di marzo? Non mancano occasioni nuove e divertenti per trascorrere ore liete insieme a figli e nipoti sabato 5 e domenica 6 marzo. 48 ore piene di possibilità, con spettacoli a teatro, ore all'aria aperta, complice una buona situazione meteo, e diverse situazioni didattiche e creative, che stimolano la creatività dei più piccoli.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 5 e domenica 6 marzo

Giornata Mondiale della Fauna Selvatica al Bioparco

Sabato 5 e domenica 6 marzo il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata Mondiale della Fauna Selvatica con attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie. Quest’anno il tema dell’evento è "recuperare le specie chiave per il ripristino dell'ecosistema" e gli esperti del parco, nell‘ambito di visite guidate e postazioni tematiche, porranno l’accento sulle principali cause di minaccia di fauna e flora e sul ruolo del Bioparco per la salvaguardia delle specie minacciate come ad esempio la tigre di Sumatra. Tante le attività in programma.

La bella addormentata al Teatro Verde

Una Strega, arrabbiata per non essere stata invitata alla festa per la nascita della figlia del re, lancia una maledizione: quando la ragazza compirà 18 anni si pungerà con un fuso e morirà. Grazie all’intervento di tre fate la terribile profezia viene mitigata. Aurora non morirà, ma dormirà per cento anni, finchè un bacio di vero amore la risveglierà. Ma per giungere dalla bella addormentata occorre prima superare le tre terribili prove: una foresta incantata, un terribile orco ed un re bugiardo. Alla fine dell’avventura sarà Aurora a dover scegliere tra il nobile di nascita e il nobile d’animo. Lo spettacolo sarà sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatro Verde. Clicca qui.

Attività e visite didattiche per famiglie

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend di sabato 5 e domenica 6 marzo, attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 14 anni. Dalla Caccia al tesoro didattica al Ghetto Ebraico alla Caccia fotografica guidata "L'Antica Roma su Via dei Fori Imperiali". Inoltre Sabato 5 marzo alle 16,30, al Nuovo Teatro San Paolo la compagnia I Ridikulus porta in scena lo spettacolo "Il meraviglioso mondo di Peter Pan", riadattamento comico di una favola senza tempo. Wendy sarà accompagnata da Peter Pan e dalla fatina Trilly sull'Isola che non c'è. Qui tutte le informazioni.

Nel giardino degli Archi

Domenica 6 all'Auditorium Parco della Musica, una lezione-concerto interattiva per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, per sensibilizzare i ragazzi al tema della sostenibilità. Nel giardino degli Archi, infatti, i musicisti producono energia pulita, sotto forma di vibrazioni sonore che arrivano fino al cuore, senza “sprecare” nemmeno una nota dello spartito. Per farlo basta far vibrare le corde del violino, della viola, del violoncello o del contrabbasso, strumenti che nella loro lunga vita (più di 500 anni), hanno mantenuto inalterate le loro caratteristiche e il modo di essere suonati. Sarà un modo per vivere la musica in una nuova prospettiva, come modello virtuoso per valorizzare, rispettandolo, l’ambiente che ci circonda e che i ragazzi avranno il compito di salvaguardare. Clicca qui per le info.

Tuffo nell'arcobaleno all'Ara Pacis

Il Museo dell’Ara Pacis rende omaggio ad Alberto Biasi, uno dei più famosi artisti ottico cinetici europei. Le 60 opere e i 4 ambienti-installazioni raccontano a tutto tondo l’attività dell’artista: lamelle e sovrapposizioni di piani in grado di simulare il movimento, giochi di luce, illusioni ottiche tridimensionali, composizioni interattive. Tuffo nell’arcobaleno, una mostra imperdibile, dove il gioco e la sperimentazione coinvolgeranno grandi e piccoli. L'appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 15.30, per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

