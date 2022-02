C'è spazio per tutti grandi e piccoli in questo fine settimana a Roma, sabato 5 e domenica 6 febbraio: laboratori per esplorare creatività e fantasia, coriandoli e maschere per il Carnevale, mostre negli studi del cinema o per conoscere il mondo piccolo delle api ed ancora gli spettacoli a teatro.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022

In gita a Cinecittà

Un percorso all’aria aperta tra il parco e viali di Cinecittà Studios alla scoperta della Venusia di Federico Fellini, i set di Roma antica e Il Tempio di Gerusalemme: informazioni, aneddoti, attività laboratoriali saranno gli ingredienti di una divertente visita animata da condividere tra grandi e piccoli. L'appuntamento è per Domenica 6 febbraio alle 11.15 e alle 15.15. L’attività è dedicata alle famiglie ed è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra, ma la prenotazione è obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it.

Carnevale al Luneur Park

Sabato 5 e domenica 6 sarà possibile partecipare alla prima festa di carnevale della Capitale, infatti, al Luneur Park, a partire dalle 10.00 e fino alle 18.00 sarà possibile celebrare la ricorrenza con balli, giochi, maschere e tanti coriandoli. Prevista una serie di spettacoli ed attività che si concluderanno con la mitica battaglia di Coriandoli, in programma ogni sabato e domenica di febbraio alle 12:00, alle 15:00 e alle 16:30.

Laboratorio con Keith Haring

Keith Haring è considerato uno dei padri della street art. Le sue opere dallo stile inconfondibile e i suoi personaggi sono diventati un’icona degli anni '80 del secolo scorso. E’ stato un’artista capace di creare un mondo con la sua fantasia, un luogo fatto di amore, di mostri inoffensivi e di strani personaggi pieni di vita, che saltano, danzano e urlano. Il laboratorio, adatto ai bambini dai 3 anni in su, della durata di un'ora si svolgerà all’aperto e il materiale sarà fornito dall’Associazione. Il laboratorio si svolge sabato 5 febbraio alle 10.45 al Giardino del Lago di Villa Borghese. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

Le api al Museo di Zoologia

La mostra dedicata alle api apre di nuovo al Museo Civico di Zoologia, con un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale. Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, il visitatore è guidato alla scoperta della “via delle api”. La mostra rientra nell'iniziativa dei Musei Civici gratis la prima domenica del mese.

Spettacolo teatrale "C come canzone"

Sabato 5 febbraio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "C come Canzone" con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi. Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note, perché nelle parole si nasconde la musica e nella musica si ritrovano le parole. Libroni pop-up,canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 17:13

