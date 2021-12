Cosa fare a Roma con bambini sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021

Roma non finisce di stupire i bambini. Tante attività pensate per i più piccoli, mostre, laboratori dove imparare e giocare, favole e marionette, visite guidate e villaggi di Natale, con luci e colori natalizi. Il weekend di sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre 2021, offre tante possibilità di divertimento a misura di bambini e bambine.

Cosa fare a Roma con bambini nel weekend di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021

Bambini al PalaExpo

Al Palazzo delle Esposizioni, sabato 4 dicembre alle ore 16, nell’ambito della mostra Tre Stazioni per Arte-Scienza, un’occasione per riflettere sul ruolo della città di Roma nel progresso scientifico, sulla storia e i suoi protagonisti, mentre i bambini di 5-11 anni partecipano al percorso animato all’interno delle sale espositive, gli adulti visitano la mostra La Scienza di Roma in compagnia della curatrice. Si continua domenica 5 dicembre alle ore 11 con Mano a Mano, una visita animata e un laboratorio per bambine e bambini di 3-6 anni con accompagnatore in occasione della mostra in corso Toccare la Bellezza. Maria Montessori Bruno Munari. Un viaggio alla scoperta delle potenzialità espressive del tatto accompagnati da due tra i più grandi protagonisti del ‘900.

La favola di Plutone e Proserpina



Una storia antica raccontata con marionette, cappelli, fiori e fulmini che sbucheranno da una valigia per far rivivere la storia di Proserpina, la bellissima fanciulla che, rapita da Plutone, finisce per passare sei mesi negli inferi lasciando la terra al gelido inverno e sei mesi in superficie con sua madre Cerere che, per la gioia, spandeva su tutta la terra una primavera carica di vita. Doppio appuntamento Sabato 4 Dicembre 2021 ore 16 e 17.30 e Domenica 5 Dicembre 2021 ore 16 e 17.30, prenotazione obbligatoria all'Emporio delle arti.

100 presepi in Vaticano

Torna uno degli appuntamenti più attesi dai romani e turisti, la mostra dei 100 presepi provenienti da ogni angolo del mondo ed esposti in Vaticano, a partire da Domenica 5 Dicembre, con l'inaugurazione e l'apertura di questa edizione che si potrà visitare tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20.00 fino al 9 gennaio 2022. Ingresso libero e gratuito, mascherina obbligatoria e distanziamento.

Luminarie a Gaeta

Fino al 16 gennaio 2022 la splendida cittadina marittima di Gaeta si illumina con Favole di luce. La manifestazione giunta alla sesta edizione, porta la magia del Natale nella cornice di un luogo di mare, con le installazioni che rimarrano fino a metà gennaio; tra i temi di quest'anno le proiezioni artistiche "Dante". Ad accogliere i visitatori ed i bambini un’atmosfera calda e familiare nell’abbraccio di una città che si riempie di luci e di festa. In questa cornice natalizia, il borgo di Gaeta apre le porte del Villaggio Incantato di Babbo Natale e della Mostra dei Presepi incantati visitabile fino al 6 gennaio 2022. La casa di Babbo Natale è situata nell’apposito Villaggio ricostruito anche quest’anno nei locali del complesso della SS. Annunziata. Una magica esperienza per grandi e bambini dove sarà possibile incontrare personaggi fantastici, partecipare a laboratori creativi e assistere a spettacoli teatrali.

Piccoli archeologi al Colosseo

Il Foro Romano è stata la prima piazza pubblica di Roma, luogo di mercato, di incontri, di svago. Leggende e storia condurranno i più piccoli all’Anfiteatro Flavio, in una visita guidata attiva arricchita da giochi, immagini e racconti per rivivere luoghi unici e memorabili della Roma antica nonché il parco archeologico più famoso del mondo. Sabato 4 dicembre e mercoledì 8 dicembre appuntamento ore 9.45. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com, indicando nome, cognome, numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Laboratorio all'Ara Pacis

Al Museo dell’Ara Pacis, domenica 5 dicembre alle ore 11, tuffo nell’arcobaleno con un laboratorio per bambini di 5-10 anni. Una passeggiata guidata alla scoperta dell’opera del maestro Biasi, figura tra le più autorevoli a livello internazionale nel campo dell’arte cinetica o optical art, alla quale seguirà un laboratorio dove i bambini giocheranno con materiali, forme, luce, spazio. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

