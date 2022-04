Cosa fare a Roma con bambini, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022

Primo maggio al Castello di Lunghezza

Hai mai sognato di trasformarti in un piccolo detective? Nel Fantastico Mondo del Fantastico di Lunghezza, domenica 1 maggio potrai avventurarti a caccia di indizi e trascorrere una giornata perfetta con la famiglia. Come scoprire gli angoli più misteriosi dell’antico Castello situato alle Porte di Roma? Occhi ben aperti, una spiccata passione per il mistero e pronti per iniziare il mini laboratorio, in collaborazione con le mamme blogger di Roma03.it, grazie al quale si potranno apprendere preziosi scrivere preziosi suggerimenti per poi scrivere, insieme a mamma e papà, una storia non solo “gialla” ma addirittura arcobaleno.

Museo dell’Ara Pacis letture ad alta voce

Un nuovo appuntamento di letture ad alta voce per coinvolgere i piccoli visitatori e le loro famiglie in un’esperienza nuova e stimolante, in collaborazione con la Biblioteca Centrale Ragazzi. I bambini, protagonisti dell’iniziativa, accompagnati dalle loro famiglie, partecipano a una visita dell’Ara Pacis diversa dal solito: attraverso la lettura a voce alta, entrano in contatto con le storie scolpite sul monumento e con gli elementi del mondo vegetale e animale che vi sono rappresentati. Storie, fantasia e immaginazione saranno i protagonisti di questi incontri mensili, con l’obiettivo di promuovere il museo dell’Ara Pacis Augustae come luogo di incontro, in costante cambiamento, da riscoprire e ritrovare ogni volta sotto una nuova luce. Qui le informazioni.

Disney. L’arte di raccontare senza tempo

Da Biancaneve a Frozen, da Robin Hood alla Sirenetta, da Pinocchio alla Spada nella roccia: una mostra per scoprire come sono nate le storie che hanno dato forma alla fantasia di generazioni, senza mai perdere un briciolo della loro magia. Palazzo Barberini ospita la mostra "Disney. L’arte di raccontare senza tempo". In mostra il visitatore potrà ripercorrere l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney, dai primi bozzetti, fino all'animazione digitale. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione Disney, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali per dare vita a qualsiasi narrazione fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche dei Disney Studios. Qui tutte le info.

Tutti in carrozza. Musei dedicati a treni e ferrovie

Da sempre, la passione per i treni accomuna grandi e bambini. Allora, perché non cogliere l’occasione per organizzare un’uscita alla scoperta dei treni a Roma e dintorni, che faccia felici tutti quanti? Merita, senza dubbio, una visita la Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna, si trova poco fuori Roma, e si raggiunge in treno da Termini in meno di mezz’ora dove il Museo della stazione raccoglie una ricca selezione di locomotrici d'epoca e tram. La prima parte della visita si concentra prevalentemente sulle sale interne dell’antica stazione di Colonna e sulle storie della vita in stazione nel corso del ‘900. Nella seconda parte, ci si sposta all’esterno, dove si può ammirare la collezione di motrici. E’ possibile anche salire su uno di questi e ammirarla dall’interno. E’ obbligatorio prenotare all'indirizzo info@ferroviamuseo.it.

Sguardi sul mondo, al Palazzo delle Esposizioni

Visita e laboratorio per famiglie in occasione di “Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban”. Una mostra per guardare il mondo che ci circonda con occhi sempre nuovi. Le foto di Tana Hoban mostrano composizioni di oggetti e associazioni di forme e colori che si alternano tra le pagine, restituendo momenti quotidiani con prospettive inedite. Un laboratorio per grandi e piccoli insieme, per mettere in pratica nuovi sguardi: vicino e lontano, grande e piccolo, aperto e chiuso sono solo alcune delle categorie da esplorare.

