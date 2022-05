Cosa fare a Roma con bambini sabato 29 e domenica 30 maggio a Roma

Jurassic World a Caracalla

La proiezione di Jurassic World – Il Dominio sarà anticipata, sabato 28 e domenica 29 maggio (ore 10-18), da un evento speciale a ingresso libero che si svolgerà in una location d’eccezione, le Terme di Caracalla. L’imponente complesso archeologico si trasformerà nel campo base del “Department of Prehistoric Wildlife”, l’organizzazione globale che pubblica report aggiornati su incontri avvenuti con i dinosauri. Lo spazio ospiterà un’area di studio dove adulti e bambini potranno entrare nel mondo di Jurassic World – Il Dominio e vivere un’esperienza davvero “giurassica”. I paleontologi dell’associazione “Bigger Boat” accoglieranno i visitatori, li aggiorneranno sugli ultimi avvistamenti rilevati in città e li inviteranno a sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili. Ingresso libero.

Fantastica Italia al Castello di Lunghezza

Una parata di personaggi con il tricolore e un premio per le eccellenze nostrane formato famiglia per il compleanno della nostra Repubblica. Domenica 29 maggio e giovedì 2 giugno, il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza apre le porte ad un evento speciale “Fantastica Italia”, evento che celebra la Festa della Repubblica per raccontare ai più piccini una parte importante della storia nazionale in modo che possano capire il valore con semplicità. Saranno le bandiere tricolori ad aprire nel week end la parata con i personaggi del regno della fantasia che poi daranno vita a spettacoli musicali e divertenti performance con i supereroi e le principesse, come ogni settimana. Nella giornata del 2 giugno, invece, saranno attivati gratuitamente laboratori musicali grazie ai quali i bambini potranno imparare l’Inno di Mameli per poi sfilare lungo il parco insieme ai protagonisti di favole e cartoon, in collaborazione con gli allievi della Scuola Opus Musica di Tor Vergata, diretta dal Maestro Alessandro Vicari.

Cenerentola al Teatro Ghione

Il 28 e 29 maggio alle ore 17, il teatro Ghione si trasforma nel regno dove prende vita l'avventura di Cenerentola, interpretata dall’attrice Elisa Forte. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, per la regia di Giuseppe Brancato ed adattato da Chiara Alivernini, racconta ormai una storia universale, nota a tutti i bambini e particolarmente amata dalle bimbe.

Elfi, fate, re e streghe nel Bosco del Sasseto

Nel bosco del Sasseto, nell'alta Tuscia, un appuntamento naturalistico per grandi e bambini. Sabato 29 maggio, andrà in scena la visita teatralizzata, Il Bosco Sulla Francigena, una rappresentazione itinerante, divertente destinata a coinvolgere le famiglie in un gioco artistico sulle orme del’elfo Alfin. Uno spettacolo che si fa esperienza sensoriale attraverso una storia dai risvolti etici e naturalistici, ma anche una storia nata per far conoscere ai bambini il patrimonio storico e ambientale della Tuscia e il Bosco del Sasseto, luogo dal fascino unico e antico, una foresta vetusta a pochi chilometri da Roma. Per info scrivere a dmofrancigenaegusto@gmail.com

Visite al Roseto comunale

Ai piedi dell’Aventino, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma, dove si troveranno 1.100 specie di rose in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico. I piccoli esploratori verranno immersi in un‘atmosfera da sogno, un’esperienza sensoriale, dove la magia dei profumi si unisce a racconti veri e fiabeschi, alla scoperta della regina dei fiori: la rosa. Sabato 28 Maggio alle ore 16.30 sarà l'ultimo giorno utile per la visita prima della chiusura. Per prenotarsi è necessario scrivere a carmencolibazzi@yahoo.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 14:03

