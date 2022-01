Tanti gli appuntamenti teatrali per i bambini in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio, ma come di consueto Roma riesce ad offrire anche diverse attività all'aria aperta, come i laboratori creativi che stimolano la fantasia, passeggiata tra monumenti e punti di vista insoliti, ed anche i primi approcci con l'arte ed i sempre ricchissimi musei di Roma.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Biancaneve al Teatro Verde

Biancaneve e i sette nani, una favola musicale con attori e pupazzi che porterà i bambini (età consigliata 3/9 anni) per un’ora, in una dimensione fantastica e sospesa nel tempo; spettacolo in scena sabato 29 e domenica 30 gennaio alle 17, al Teatro Verde con la Compagnia "I Guardiani dell’Oca". Questo il link per info e biglietti.

L'arte di Klimt per bambini

Gustav Klimt il grande pittore austriaco che con le sue opere ha scritto una delle pagine più significative del Novecento europeo a Roma, con un’esposizione ricchissima che ne vuole ripercorrere l’intera parabola artistica. Disegni, ritratti, paesaggi, un quadro misteriosamente rubato, un fregio murale che ammireremo ascoltando la IX Sinfonia di Beethoven sono alcune delle opere che ci faranno comprendere e apprezzare Gustav Klimt e l’arte del suo tempo, ricca di novità e cambiamenti. Sabato 29 gennaio alle 15, appuntamento al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

Laboratorio al Giardino del lago di Villa Borghese

Hervé Tullet è famoso in tutto il mondo per i suoi laboratori creativi, la sua fonte di ispirazione sono proprio i bambini con il loro istinto e creatività. L’arte è un gioco, è libertà e improvvisazione. Il laboratorio “il dado magico” è un gioco divertente dove i bambini con l’ausilio di un dado, pennelli e colori daranno vita al loro personaggio fantastico.

Il materiale per il laboratorio sarà fornito dall’Associazione e si svolgerà all’aperto e nel rispetto della normativa anti-Covid. Appuntamento sabato 29 gennaio alle 10.45. Per prenotarsi, scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

A spasso con i fantasmi

Storie di fantasmi a spasso per il centro storico di Roma, tra Colosseo, Fori e piazza Navona, perché in questi luoghi nascosti, ci sono tante presenze misteriose e apparizioni magiche, che però non vogliono spaventare nessuno. Per passeggiare insieme agli amici fantasmi, l'appuntamento è sabato 29 Gennaio alle 15.30, a Piazza Venezia,di fronte l’Altare della Patria. Consigliato ai bambini dai 5 anni in su. Per prenotarsi è necessario scrivere a carmencolibazzi@yahoo.it.

Caccia agli animali e ai più piccoli obelischi di Roma

Visita didattica per famiglie con bambini in programma domenica 30 gennaio. Passeggiando per le vie, piazze e vicoli della città, attraverso indizi e indovinelli, i più piccoli potranno scoprire un affollato zoo di animali di pietra, ma anche "piccoli" obelischi e tante curiosità sulle tracce della divinità egizia Iside e del suo antico e misterioso santuario nel Campo Marzio.

