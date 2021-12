Dopo aver scartato i regali sotto l'albero e le consuete abbuffate natalizie cosa fare a Roma con i bambini sabato 25 dicembre e domenica 26? Ecco gli eventi più interessanti per trascorrere i giorni di festa con i bambini non solo in famiglia ma anche fuori casa. Ed a Roma non mancano le opportunità tra laboratori creativi, pomeriggi a teatro o nei parchi divertimenti, oppure in visita ad una mostra educatica pensata proprio per i più piccoli.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021

Il Mago di Oz al Teatro Arcobaleno

Domenica 26 Dicembre 2021 alle 17,00 Il mago di Oz sarò di scena al Teatro Arcobaleno con un allestimento coinvolgente che trasporta la celebre favola durante la notte di Natale, in cui la piccola Dorothy viene risucchiata da una tempesta di neve in un mondo immaginifico fatto di maghi, di streghe e di personaggi bizzarri e fantasiosi come l’Uomo di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone fifone, figure allegoriche che rappresentano i limiti e le paure di tutti noi. Per tutte le informazioni cliccare qui.

Laboratorio al Museo di Casal de’ Pazzi

Domenica 26 dicembre alle ore 10, un laboratorio interattivo sull’evoluzione umana, con l’ausilio di calchi di crani fossili appartenuti a diverse specie dei nostri antenati, per bambini dagli 8 ai 12 anni, pensato per imparare, divertendosi grazie ai resti conservati in Museo.

Christmas World

Uno dei più grandi eventi natalizi a cielo aperto d’Italia. All’interno dell’Auditorium Parco della Musica si potrà vivere il Natale nel mondo attraverso enormi installazioni artistiche, prodotti tipici e spettacoli. Sono tante, infatti, le location ricostruite in uno spazio di ben 25.000 mq, tra cui passeggiate sotto il Big Ben di Londra, le pattinate sul ghiaccio al Rockefeller Center di New York, la possibilità di ammirare la Torre Eiffel di Parigi e di perdersi tra le casette bavaresi e la Porta di Brandeburgo di Berlino, per poi volare fino al villaggio di Babbo Natale al Polo Nord!Non mancano i Food Market per viaggiare anche tra i sapori del mondo, oltre agli spettacoli a tema e diverse attività organizzate per i più piccoli, come teatro delle marionette, workshop creativi, giostre. L’evento Christmas World si tiene all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 9 gennaio 2022 con prezzi a partire da 9 euro, ridotto bambini fino a 12 anni e over 65, 6 euro.

Dinosauri all'Orto Botanico

Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che fa del connubio tra scienza e arte il suo fiore all’occhiello. Lo storico Museo dell’Orto Botanico si tramuterà in un vero e proprio giardino preistorico, con palme, piante acquatiche, bambù e felci che torneranno ad essere abitate dagli antichi dominatori. Il Museo dell’Orto Botanico, che ospita oltre 3000 specie vegetali, ha funzioni didattiche di educazione ambientale e di ricerca scientifica, ed è sede di ricerche altamente specializzate sull’ecologia dell’ambiente urbano. L’Impero dei Dinosauri consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. Prenotazioni attività didattiche scrivere a: didattica@paleoappi.it

Casina delle Civette a Villa Torlonia

Alle ore 11.30 alla Casina delle Civette di Villa Torlonia per scoprire le affascinanti rappresentazioni di flora e fauna che ne caratterizzano la decorazione. La visita ai bambini evidenzierà gli elementi della natura e delle leggende legate agli animali raffigurati mentre la visita agli adulti approfondirà informazioni storico-artistiche e botaniche.

Natale al LunEur

Al Luneur Park un Natale sfavillante, in compagnia di Pepe, l’omino di panpepato, stravaganti folletti e pinguini che pattinano sul ghiaccio e naturalmente Babbo Natale. Varcato il Magico Portale si entra in un mondo incantato fatto di sentieri innevati, gigantesche palle natalizie, creature affascinanti arrivate dal Regno dei Ghiacci, torna anche la pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico, impossibile poi resistere alle giostre e attrazioni del Giardino delle Meraviglie tra cui un giro sulla ruota panoramica. Per le festività di Natale il Luneur è aperto fino al 9 gennaio, con ingresso gratuito.

