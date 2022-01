Tanti spettacoli ideati appositamente per attrarre la curiosità dei più piccoli, in questo penultimo weekend di gennaio a Roma. Ma oltre il teatro, non mancano laboratori in cui si alimenta la creatività e la fantasia dei bambini, le visite guidate in luoghi storici, ma pieni di magia. Ecco gli appuntamenti da non perdere per trascorrere un fine settimana in allegria insieme ai bambini.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Il brutto anatroccolo al Teatro San Carlino di Villa Borghese

In questo fine settimana, sia nella giornata di sabato 22 che domenica 23 gennaio, va in scena "Il brutto anatroccolo", uno spettacolo consigliato per i bambini a partire dai 3 anni; uno spettacolo musicale che vede protagonista Bianca, una ragazza sola e scoraggiata, proprio come un brutto anatroccolo, che dovrà trovare il modo di apprezzarsi e accettarsi così come è.

Opera Buffa e il Mago di Oz al Teatro Verde

Al Teatro Verde, sia sabato che domenica, va in scena Opera Buffa, che propone alcune delle arie più note del repertorio dell'opera italiana, interpretate da due attori, che sul palcoscenico si trasformano in clown, mimi e burattinai. Lo spettacolo appositamente ideato per i più piccoli offre l'occasione di ascoltare musica insolita alle orecchie dei bambini.

Cinebimbicittà

Domenica 23 gennaio, una divertente attività che permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set: all’interno del laboratorio appositamente allestito come una attrezzeria scenica, i bambini potranno vedere, toccare e scoprire tanti oggetti bizzarri utilizzati per il set dressing per poi creare un personale progetto che permetterà loro di trasformare le storiche palazzine degli studi di Cinecittà in ambientazioni da cinema. La prenotazione è obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it.

Filastrocche sul cibo

Filastrocche presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati), Sabato 22 gennaio, alle 16, con lo spettacolo per bambini "Filastrocche a bocca piena", tante filastrocche dedicate al cibo, da leggere insieme, giocando con le rime e con i suoni: per scoprire il piacere di mangiare divertendosi.

A caccia di tombe etrusche

Tornano i laboratori del sabato pomeriggio organizzati da Etrulab, per imparare a conoscere l'antico mondo del popolo degli etruschi; l'appuntamento da segnare sul calendario è per sabato 22 gennaio, consigliato per tutti i bambini dai 5 anni in, che potranno costruire insieme il pop-up di un'antica necropoli.

Di Fiaba in Fiaba: Il magico incanto

La Casina delle Civette, nello splendido parco di Villa Torlonia, è un luogo davvero incantato dove la fantasia è la vera protagonista. La visita, pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni, coinvolgerà tutti i sensi, con la sua ricca collezione di animali e personaggi bizzarri, storie intrise di mistero dove i più piccoli saranno i veri protagonisti alla scoperta di un mondo fatato circondato dalla sua splendida magia. La visita sarà sabato 22 Gennaio ore 15.40, per prenotarsi è necessario scrivere a carmencolibazzi@yahoo.it.

