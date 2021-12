Dopo i festeggiamenti per salutare il vecchio ed abbracciare il nuovo anno, sabato 1 e domenica 2, ci sono tante attività per trascorrere ore liete insieme alla famiglia, per stimolare fantasia e creatività dei più piccoli. Dagli artisti circensi ai laboratori di Cinecittà, dalla magia dei presepi al museo colorato di installazioni.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022

American Circus

Iniziare il nuovo anno in compagni del circo di American Circus della famiglia Togni, uno dei più importanti complessi circensi d’Europa, può essere una buona idea. La pista del Circo Americano accoglierà artisti internazionali laureati nei più importanti festival del mondo, tra cui Flavio Togni, l’artista più premiato nel Principato di Monaco, che grazie al rapporto instaurato con i suoi magnifici cavalli, ha ricevuto dalle mani della Principessa Stephanie e del Principe Alberto, l’Oscar del Circo, l’ambito Clown d’Oro. Non manca il brivido con i trapezisti volanti colombiani Flying Rodrigues, gli spericolati funamboli a grande altezza, le evoluzioni a terra e i mozzafiato salti al fast track della troupe ucraina The Flying Jumpers, il talentuoso verticalista Samuele Manfredini e la prorompente comicità del clown Joy Costa. Per informazioni cliccare qui.

Presepe a Civita di Bagnoregio

Torna il Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio, che sabato 1 e domenica 2 gennaio, si trasfomerà in una piccola Betlemme e con i suoi figuranti darà vita a uno spettacolo carico di suggestioni ed emozioni per quanti vorranno raggiungere uno dei luoghi più remoti e magici del mondo.

Balloon museum

Il primo museo al mondo, composto interamente da balloon & inflatable art, all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Rom fino al 5 marzo 2022. Si tratta di un progetto installativo ideato per portare un'invasione di colore tra gigantesche opere, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. Qui le informazioni per i biglietti.

Laboratori creativi al PalaExpo

Il 1° gennaio 2022 alle 16:30 e 18:00, un laboratorio gratuito per bambini a partire dai 5 anni, con un appuntamento speciale per festeggiare l'inizio del nuovo anno con la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, una visita animata alla mostra e un laboratorio per osservare e manipolare insieme le opere dell’artista e designer e i materiali sensoriali e di sviluppo montessoriani, e vivere in prima persona un’esperienza multisensoriale. Qui le info.

Spazio laboratorio Cinebimbicittà

Un laboratorio per conoscere e riscoprire Augellin Belverde di Luzzati e Gianini, in cui rivive l’omonima fiaba teatrale del grande drammaturgo veneziano Carlo Gozzi, per far scoprire al pubblico dei bambini il dialogo tra cinema e teatro. I partecipanti, prendendo spunto dalla storia, dall’ambientazione e dai personaggi, potranno ricostruire un piccolo teatrino tascabile tridimensionale per inventare nuove avventure da mettere in scena. L’attività di domenica 2 gennaio a partire dalle ore 15.00 è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it entro il giorno precedente la data dell’attività.

