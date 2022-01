Spettacoli per bambini, attività creative e laboratori, i momenti di intrattenimento per i più piccoli non mancano a Roma nel terzo weekend di gennaio 2022. Nonostante le restrizioni Covid, le attività sono proposte con tutte le misure di sicurezza previsti dai protocolli. Ecco una selezione degli spettacoli e degli eventi disponibili sabato 15 e domenica 16 gennaio.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022

Pinocchio al Teatro Verde

Lo spettacolo Pi...Pi...Pinocchio, in scena al Teatro Verde sabato 15 e domenica 16 gennaio alle ore 17, è un omaggio a Mangiafuoco, il burattinaio nato dalla penna di Collodi, che viene riscattato dal ruolo di cattivo, diventando un nostalgico narratore della storia del famoso burattino, mentre gli attori ci accompagnano nei luoghi tipici della favola di Pinocchio, come il teatro di Mangiafuoco, il paese dei balocchi, il campo dei miracoli e il mare. Qui le informazioni per i biglietti.

Laboratorio per bimbi a Cinecittà

Laboratorio creativo allestito negli studi di Cinecittà, tra costumi, scenografie e film per svelare ai bambini la magia del cinema e per scoprire i segreti della realizzazione di un film. Il Cinebimbicittà è un servizio dedicato alle famiglie che possono visitare la mostra e gli Studios sapendo che i bambini sono accolti nel laboratorio. Domenica 16 gennaio è in programma "Ricette di cinema", un’attività per giocare con gustosi piatti e realizzare un personale ricettario cinematografico ispirato ai grandi film di tutti i tempi. La prenotazione è obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it.

Cappuccetto a Teatro

Spettacolo-concerto ispirato a “Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco” di Bruno Munari.Un Cappuccetto multicolore e le sue storie accompagnate dalla musica dal vivo: melodie originali, a volte strane e ribelli, che avviseranno Cappuccetto dei pericoli e che l’aiuteranno a tornare sempre sana e salva dalla sua mamma. Questo il sito del Teatro Mongiovino.

Il brutto anatraccolo al San Carlino

Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati. Qui i ricordi vivono per sempre coccolati dalla loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata. Ha bisogno di qualcuno che la convinca ad uscire dalla propria stanza per trovare quel lieto fine che non ricorda più e accorgersi così che il brutto anatroccolo, anche se è nato, a detta di tutti, brutto e grigetto è diventato bello ed apprezzato.Uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e ad accettarsi per come si è. Lo spettacolo di scena sia sabato 15 che domenica 16 gennaio alle 16.30 è adatto per bambini dai 3 anni, qui le info per i biglietti.

Fantasmi per bambini

Il centro di Roma è una vera e propria fucina di strane apparizioni al calare della notte, tra piazze, ponti e case stregate, in un viaggio tra i Rioni Campo Marzio, Parione e Ponte in cerca dei fantasmi, tra racconti, giochi, pozioni magiche e tanta suspense conosceremo quali sono state le vicende e i luoghi ad essi collegati in una passeggiata paurosissima della durata di 1h30 circa adatta ai bambini a partire dai 6 anni. Domenica 16 gennaio alle 14.30, con appuntamento in Piazza Santa Maria sopra Minerva. Per prenotare scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA