Cosa fare a Roma con bambini, sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

I tre porcellini show

I Tre porcellini sono diventati grandi, nella dimora di mamma Marcellina non c’è più spazio per tutti, è ora di cambiare casa, di esplorare il mondo, di crescere. I tre fratellini scopriranno presto quanto è difficile diventare grandi e con loro lo scopriranno anche i bambini, soprattutto quando comparirà sulla scena il lupo cattivo intenzionato a mangiare questi bei bocconcini. Ma al San Carlino le storie prendono sempre una piega inaspettata e grazie ai consigli dei bambini forse i porcellini riusciranno a salvarsi lasciando il lupo con un pugno di mosche e con la coda bruciacchiata. Da sabato 12 marzo e fino al 3 aprile, lo spettacolo è di scena al Teatro San Carlino di Villa Borghese. Clicca qui per prenotare.

Biancaneve e i sette nani all'Appia antica

Una passeggiata fiabesca in compagnia di Biancaneve sull'Appa Antica, domenica 13 marzo, alle ore 11 è la proposta dell'associazione culturale Calipso; l'itinerario si snoderà nella zona dell’Appia Antica, nei pressi del Mausoleo di Cecilia Metella, dove la guida dei bimbi, Biancaneve in persona, condurrà i giovani partecipanti in un breve tratto della Via Appia pedonalizzata, raccontandone la storia, unitamente a quella dei luoghi: l’intento sarà trovare il coraggioso Principe e sfuggire alla perfida Grimilde, che sarà un vero osso duro. Appuntamento alle ore 10.30 in via Appia Antica 161, per iscriversi scrivere a associazioneculturalecalipso@yahoo.com.

Le mirabolanti avventure di Alice

Dal riadattamento divertente del capolavoro di Lewis Carroll, sabato 12 marzo alle 16,30, al Nuovo Teatro San Paolo, la compagnia Teatro Pantegano porta in scena lo spettacolo. È un piovoso pomeriggio autunnale, Alice è tutta sola ad annoiarsi nella sua cameretta. Ci vorrebbe un’ avventura, qualcosa di straordinario...detto fatto. Si affaccia un bizzarro coniglio parlante, che in men che non si dica si tramuta in scarafaggio e trascina Alice in un mondo colorato fatto di personaggi bislacchi, regine tagliatrici di teste, balli, canzoni sgangherate e fantastici duelli a colpi di torte in faccia. I bimbi saranno catapultati in un modo magico, assurdo, buffo e strampalato. Il tutto arricchito da un gran finale con i bambini stessi, che comporranno l'esercito di Alice, eroina indiscussa e coraggiosa. Qui tutte le info.

Caccia al tesoro al Museo delle carrozze d’epoca

Una divertente ed avventurosa caccia al tesoro, tra bighe romane e aurighi, la regina Ginevra e la sua carrozza medievale, e lo stesso Sherlock Holmes per fornire un indizio o lanciare l'enigma; nella stupenda cornice del museo delle carrozze, i giovani partecipanti dovranno raccogliere tutti gli indizi per arrivare al forziere più prezioso. L'appuntamento è domenica 13 marzo dalle 10 alle 18 al Museo delle Carrozze d’Epoca, per cui serve la prenotazione obbligatoria, scrivendo a carrozzedepocastaff@gmail.com

Sulla Luna in bicicletta

Al Teatro Verde questo fine settimana è in scena la prima assoluta di Sulla luna in bicicletta, spettacolo in cui nel 1865, un gruppo di scienziati tenta l’impossibile: il viaggio sulla luna. Quello che non sanno è che i nostro satellite è già abitato. Anzi, quasi sovrappopolato: mostri stralunati, eroi dell’antichità, cavalli alati, baroni immaginari, vivono da secoli – anzi da millenni – indisturbati, se non da poeti e altri visionari. E allora, mentre gli umani tentano l’impossibile usando la ragione, i lunatici tentano il possibile usando la fantasia. Motori a scoppio contro cavalli alati, razzi ultrasonici contro grilli col singhiozzo, ragione contro follia. Chi vincerà? 50 anni fa l’uomo allunava, ma poeti e sognatori già c’erano arrivati secoli prima, con la fantasia e senza astronavi. Attori, pupazzi, musica, fantasia, divertimento, risate, avventura, questi gli ingredienti di una storia incredibile, ma vera. Clicca qui per prenotare.





