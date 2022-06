Cosa fare a Roma con bambini sabato 11 e domenica 12 giugno 2022

Al Globe con mamma e papà

Torna la rassegna di spettacoli shakespeariani per bambini 4-11 anni nella splendida cornice del teatro elisabettiano di Villa Borghese, voluto da Gigi Proietti. Si parte con Riccardino III - Giocoso “prequel” in un atto unico ispirato al personaggio di Riccardo III, in programma 11-12-18-19 giugno e 16-17 luglio, ore 11. Una divertente commedia che coinvolgerà il pubblico dei più giovani, facendoli riflettere su temi importanti come la lealtà, l’onestà, e l’importanza dell’impegno per raggiungere i propri obiettivi.

Musical Encanto

Domenica 12 giugno 2022, alle ore 18,30, presso gli spazi all'aperto della scuola "L'albero della Vita" (Torrevecchia), la compagnia teatrale Road to Wonderland porta in scena un musical ispirato al nuovo film Disney "Encanto". Lo spettacolo fa rivivere le avventure della tenace Mirabelalla, insieme alla scoperta dei segreti della sua unica e speciale famiglia, grazie all’aiuto della tempestosa Tia Pepa, del devoto Tio Felix, dell’incredibile Isabela, del misterioso Tio Bruno e della severa Abuela.



Attività per bambini alla Casina di Raffello

Da martedì a domenica, tante proposte creative tra laboratori, letture ed uscite all’aria aperta, alla Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Per i bimbi dai 24 ai 36 mesi sono stati pensati specifici laboratori: ogni sabato e domenica i più piccoli potranno esprimersi sperimentando materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori. Dal martedì alla domenica, i bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno invece a creare dei libretti illustrati sul mondo degli alberi o ad inventare nuove storie ispirati dai libri di fiabe, o ancora a comporre fantasiosi paesaggi con i “giochi visivi” inventati da Munari. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno scatenarsi nella caccia all’arcobaleno nascosto dai folletti nel parco, oppure a comporre la propria collezione con i piccoli tesori della natura che troveranno passeggiando nel verde del parco o a creare su carta un’opera di street art.

Cenerentola a Ostia Antica Festival

Un momento di rinascita, uno spettacolo che abbraccia, attraverso l’opera e il canto dei bambini, l’intero teatro. Sarà uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia, per grandi e piccini, in grado di affascinare il pubblico di ogni età. Dal 10 al 14 giugno, migliaia di bambini potranno cantare coralmente i brani più celebri, in un allestimento scenico completo, all’interno del Teatro Romano di Ostia Antica, una magica cornice che renderà questa esperienza unica e indimenticabile. Novità di quest’anno è la scenografia, che riproduce il Teatro Valle dove è andato in scena per la prima volta il capolavoro di Rossini. Si è voluta così creare un’esperienza di metateatro, favorendo una completa immersione degli studenti e degli spettatori nella macchina teatrale. Dal palco e dalla platea si possono vivere i momenti del retroscena, solitamente nascosti al pubblico.

Viaggi nell'antica Roma

Fino al 2 ottobre, ogni sera due straordinari spettacoli multimediali a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, raccontano e fanno rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Gli spettatori, bambini ed adulti, potranno tornare a godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma.

