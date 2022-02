Cosa fare a Roma con i bambini nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Tanti gli appuntamenti per i bambini in programma a Roma nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 . Diversi gli spettacoli teatrali pensati appositamente per i piccoli spettatori, le mostre a misura di bambini e non mancano di certo i laboratori creativi, dove poter scatenare la fantasia e stimolare la creatività.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Rassegna teatrale allo Spazio Rossellini

Allo Spazio Rossellini, domenica 13, torna La Fiaba sul Comò, che fa parte della rassegna che comprende quattro domeniche dedicate ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli e laboratori a tema. Lo spettacolo che inaugurerà questa 3° edizione, è Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca.



Il mago di Oz al Teatro Verde

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, lo spettacolo Il mago di Oz ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, il dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Spettacoli al Teatro Verde, sabato 12 e domenica 13 alle 17.00, consigliato per bambini di 5 – 11 anni. Qui le info.

Raffaello e la Villa della Farnesina

La villa della Farnesina fu fatta costruire dal ricco banchiere e mecenate Agostino Chigi che chiamò all’opera e mise a confronto grandi artisti del Rinascimento: Peruzzi, Sebastiano del Piombo, il Sodoma e Raffaello. Diversi pennelli raccontano di Amore e Psiche, il banchetto degli Dèi, di Polifemo e Galatea, di figure avvolte da festoni ricchi di fiori e frutti, di prospettive mozzafiato e nozze maestose. Una villa a due passi dal Tevere, circondata da un ricco giardino che vi lascerà a bocca aperta. La visita, pensata per i più piccoli, dura poco più di un'ora è prevista per domenica 13 alle 14.40, età consigliata dai 6 anni in su. Per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

L'animazione artistica a Cinecittà

A cento anni dalla nascita di Emanuele Luzzati, uno dei grandi dell'animazione italiana, Cinecittà gli rende omaggio con un programma su misura di bambini, con proiezioni, laboratori e una mostra. La rassegna, ospitata all'interno della Sala Fellini degli studi di Cinecittà, ripercorre la produzione filmica realizzata nel corso degli anni da Luzzati con proiezioni delle famose fiabe animate. I laboratori didattici, invece, sono stati ideati per avvicinare i bambini al linguaggio dell’animazione e alle tecniche artistiche che caratterizzano le immagini in movimento. I laboratori in programma sono su prenotazione obbligatoria con mail a didattica@cinecittaluce.it.

Biancaneve al Teatro Kopò

Sabato 12 e domenica 13 febbraio, va in scena il divertente spettacolo per bambini ispirato alla fiaba di Biancaneve. In un turbinio di personaggi e di situazioni divertenti, una lettura della fiaba di Biancaneve che, partendo dal testo originale ormai perso nella notte dei tempi, si permette di scherzare con i personaggi e di creare un finale alternativo, ma non troppo. Adatto ai bambini di tutte le età. Età consigliata dai 3 anni. Cliccare qui per acquistare i biglietti.

