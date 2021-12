Fine settimana, cosa fare a Roma sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021: tutti gli eventi

Cosa fare a Roma nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021: tutti gli eventi. Natale è alle porte e nella Capitale gli eventi aumentano di settimana in settimana. Non mancano i villaggi natalizi, la mostra con i presepi del mondo, i mercatini artigianali per fare shopping e regali originali, ma anche concerti e spettacoli nei teatri finalmente riaperti. Ecco di seguito gli eventi più interessanti per trascorrere un weekend prenatalizio insieme alla famiglia ed in compagnia.

La magia al Castello di Babbo Natale

La magia di un mondo incantato raggiunge il Fantastico Castello di Babbo Natale, dove domenica 19 dicembre ci sarà un nuovo appuntamento riservato agli aspiranti maghetti, appassionati di incantesimi e prodigi, che potranno partecipare gratuitamente a speciali lezioni all'aperto ed apprendere piccoli trucchi grazie ai giovani illusionisti della Scuola di Magia del Club Magico Italiano sezione Lazio, diretta da Riccardo Bramati. Durante la giornata i "magici professori" dispenseranno preziosi suggerimenti svelando alcuni semplici segreti da utilizzare durante le festività per sorprendere familiari ed amici anche con il prezioso dono del sorriso. Non mancherano momenti di puro spettacolo per regalare stupore e meraviglia ai visitatori del parco. Presente anche Mago Mancini, il noto prestigiatore, sul palco per una perfomance esplosiva. Cliccare qui per info, orari e biglietti.

I presepi in Vaticano

Sono 126 i presepi provenienti da varie nazioni europee e dal mondo, tra cui Kazakistan, Perù, Indonesia, Uruguay, Colombia e Stati Uniti che saranno esposti nella quarta edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, mostra che raccoglie le opere di numerosi artigiani, raffiguranti la scena della natività, nelle variegate rappresentazioni che la fantasia dei presepisti esprime e si realizza in ogni manufatto. La mostra sarà aperta per 5 settimane, fino a domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, tutti i giorni. L’ingresso è gratuito e non sono necessari biglietti. Qui le info sui presepi.

Japan Days Christmas

All'Ippodromo Capannelle è di scena il Mercatino Giapponese, sabato 18 e domenica19 dicembre, con spettacoli, work shop, laboratori creativi, esibizioni di arti marziali, una Sushi area ed un'altra dedicata al wellness. Nel ricco programma di eventi legati al Sol Levante, ci sarà il corso di quilling, un’arte molto antica che consiste nel creare oggetti e decorazioni arrotolando sottili striscioline di carta, il corso di origami e Shodo (calligrafia giapponese), diversi laboratori creativi e persino il truccabimbi per i più piccoli.

Drusilla Foer all'Ambra

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Qui le info per orari e biglietti.

Cento Pittori a Via Margutta

E' un evento entrato da tempo nella tradizione natalizia della capitale, la mostra dei quadri in via Margutta, che sarà animati da pittori ed artisti da venerdì 17 a domenica 19 dicembre ovviamente in Via Margutta, in un’edizione autunnale dedicata alla Divina Commedia di Dante. I 100 canti della Divina Commedia di Dante è il titolo della 116° edizione a ingresso libero. Quest’anno letteratura, cultura e pittura si fondono insieme per un omaggio al Sommo Poeta, a 700 anni dalla sua morte, nell’anno delle celebrazioni dantesche. Attesi oltre cento artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero che hanno realizzato un’opera per ogni canto della Divina Commedia da esporre alla mostra, con accanto riportata la terzina alla quale il dipinto si ispira.

Fiabe e musica con Milena Vukotic

Fino al 18 dicembre all'Auditorium Parco della Musica andrà in scena il concerto di musica classica ispirato alle fiabe, con orchestra e coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti da Stanislav Kochanovsky, con i canti di tenore e mezzosoprano e la voce narrante della celebre attrice Milena Vukotic. Qui il link al sito.

Amanda Sandrelli al Teatro di Tor Bella Monaca

Sabato e domenica, Amanda Sandrelli diventa Lisistrata di Aristofane, la storia ci riporta nel lontano 411 a.c., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene, dove Lisistrata scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità, che sono tutti sostantivi femminili, come la guerra che da questi viene immancabilmente generata, ma che sono immancabilmente attributi maschili. Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e insieme umanissima ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui doppi sensi, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Clicca qui per il teatro.

