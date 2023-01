La scuola che verrà, l'assessora Pratelli: «Corsi di pomeriggio, docenti, bidelli: tutte le novità del 2023»

di Lorena Loiacono

Un nuovo bando, centinaia di assunzioni e nuovi corsi pomeridiani: ecco la scuola del 2023 a Roma. A presentarne le novità è Claudia Pratelli, assessora capitolina con deleghe alla Scuola, Formazione e Lavoro.

Fino al 31 gennaio sarà attivo il bando per le scuole dell'infanzia: che cosa c'è di nuovo?

«Cresce la possibilità di scelta: le scuole preferite sono tre, possono fare domanda tutte le famiglie residenti a Roma, in qualunque municipio».

Le valutazioni quindi saranno differenti...

«Sì, quest'aspetto per me rappresenta un cambiamento sostanziale: prima venivano di fatto penalizzate le famiglie in cui lavora solo un genitore ora invece i punteggi si avvicinano».

Ci saranno più posti per garantire il servizio?

«I posti stanno aumentando, abbiamo aperto ad esempio la scuola in via Amato ad Acilia e la Mazzacurati di Corviale, continueremo a farlo».

Dalle pagine di Leggo, lei aveva annunciato il progetto Scuole aperte. A che punto siamo?

«Ottimo. Il bando da due milioni di euro prevedeva progetti su 4 ambiti diversi (arte, educazione alla parità di genere, il doposcuola e l'avvicinamento alle discipline scientifiche e ambientali) con almeno 5 ore in più a settimana in orario extra scolastico come nel pomeriggio, di sera e nei weekend. Sono stati finanziati tutti i progetti presentati per un totale di 114, già al via ad esempio al Farnesina e alla Melissa Bassi di Tor Bella Monaca».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 08:12

