Corsa di Miguel record: 11mila per la 3 chilometri

Daniele Petroselli

Il Covid ormai è acqua passata. E che ci sia una gran voglia di correre a Roma lo ha dimostrato in modo inequivocabile la 25esima edizione della Corsa di Miguel che si è svolta ieri nella zona del Foro Italico, con chiusura all'interno dello stadio Olimpico. Sulle due linee di partenza, la 10 chilometri e la Strantirazzismo non competitiva di 3 chilometri, si sono presentanti in più di 11.000 appassionati, come mai accaduto negli anni passati per la gara organizzata dal Club Atletico Centrale e dall'Uisp, con la collaborazione dell'Aics, per ricordare il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, una delle 30.000 vittime dell'ultima dittatura militare nel Paese sudamericano.

Tra questi centinaia di studenti delle 278 scuole che hanno aderito al progetto Miguel e di volontari delle 40 associazioni impegnate nel campo della solidarietà che hanno adottato tutti i tratti del percorso colorandolo con striscioni e bandiere. Prima del via della Corsa di Miguel in Lungotevere Diaz, un gruppo di ginnaste romane hanno dato vita a un flash mob contro la violenza sulle donne, poi dopo lo start ecco che a comandare le fila c'erano i due testimonial d'eccezione della corsa, il re del running Giorgio Calcaterra e la campionessa paralimpica Annalisa Minetti. A vincere la gara maschile è stato l'atleta di Vittorio Veneto Martino De Nardi (Trieste Atletica), che ha tagliato il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 30.04 battendo nel finale Freedom Amaniel (x-Solid sport) e Italo Giancaterina (Atletica Vomano). In campo femminile, invece, vittoria per la romana Lucia Mitidieri (Asd Piano ma Arriviamo) che ha chiuso la prova in 33.16 battendo Giulia Giorgi (Cus Perugia) e Ayse Burcin Sonmez.

