Corriroma, presenti i volontari delle forze di Polizia associazione Argos Not for Profit

Sabato sera a piazza del Popolo, ai nastri di partenza della CORRIROMA c'erano i volontari delle Forze di Polizia iscritte all'Associazione Argos Not for Profit per sostenere i ragazzi diversamente abili della Cooperativa Sociale Onlus LA LANTERNA DI DIOGENE di Mentana.

"Una corsa che non ha obiettivi di vincita - hanno detto Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli Dirigenti Nazionali di Presidenza Associazione ARGOS - ma sono la volontà di regalare un sorriso e un gesto d'amore a chi ne ha tanto bisogno".



Il percorso sociale di 3 km che parte da piazza del Popolo ha visto anche il sostegno di Annalisa Minetti e Laura Freddi che hanno voluto partecipare ad un video saluto rivolto ai ragazzi di Argos e della Lanterna di Diogene.

"Un grazie di cuore - hanno concluso Guerrisi e Zilli - alla Direzione della CorriRoma e del CSV Lazio per averci permesso di donare ancora amore e sostegno".

