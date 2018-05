Corri marmotta, prima visione per la vita

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima visione a tutela delle. Mercoledì 9 maggio, alle 18, nella sala convegni deldiverrà proiettato, in anteprima assoluta, il documentario naturalisticodiRegista, alpinista ed ambientalista, Pinelli firma il documentario per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’abbattimento delle marmotte alpine, che laautorizza dal 2017, in deroga alla legge nazionale sulla tutela di questa specie selvatica. E in assenza di alternative di salvaguardia e protezione.Corri marmotta è un progettato da Innovet con il patrocinio diItalia,International e Onlus Gaia Animali & Ambiente e il patrocinio diAl termine della proiezione si terrà una tavola rotonda seguita da buffet vegetariano. L'ingresso è libero.Via Aldrovandi 18, Roma - info Marzia Novelli 3479819166, email marzia.novelli@gmail.com