Coronovirus, Spallanzani bollettino di oggi 2 ottobre: 137 pazienti positivi, 16 persone in terapia intensiva

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma «137 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2». Sono salite a «16 le persone che necessitano di terapia intensiva», una in più rispetto a ieri. Lo rende noto il bollettino di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, aggiungendo che «i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 771». Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 14:05

