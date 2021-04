Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: 1.463 nuovi positivi (736 a Roma) e 35 decessi. Aumentano le terapie intensive

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021. Sono 52.389 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.118 ricoverati, 386 in terapia intensiva e 48.885 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 240.640, i decessi 7.014 e il totale dei casi esaminati è pari a 300.043, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

«Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (-474) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.463 positivi (+100), 35 decessi (-12) e +980 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4% - aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 700».

La situazione nelle Asl della Capitale:

Nella Asl Roma 1 sono 221 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 378 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano  sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 137 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 62 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 121 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 196 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nelle province si registrano 348 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 143 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 81 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 114 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano cinque decessi di 69, 74, 76, 79 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 48 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 16:37

