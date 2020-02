di Mattia Marzi

Spavento per Diego Bianchi, noto ai più come Zoro, dal 2017 al timone del talk show di La7 “PropagandaLive”. Alle prese da qualche giorno con l’influenza, per scongiurare l’ipotesi di un eventuale contagio da Coronavirus il conduttore si è recato ieri all’ospedale Spallanzani di Roma, sottoponendosi a tutti gli accertamenti del caso. Le analisi hanno dato però esitonegativo e Bianchi è tornato a casa. «Un po’di paura ma tutto bene, ho fatto un tamponedi controllo ed è risultato negativo. Venerdì (domani, ndr) conduco

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 12:26

