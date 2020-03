Coronavirus, Virginia Raggi: «Denunciati 5 cretini irresponsabili che bevevano un caffè al bar»

Ieri denunciate cinque persone che bevevano caffè come se nulla fosse in un bar all’Infernetto, nella periferia di Roma. Un comportamento da veri cretini. È intollerabile. Contro il #coronavirus dovete rimanere a casa. Grazie a Polizia per i controlli. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 18, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 15:50

«Ieri denunciate cinque persone che bevevano caffè come se nulla fosse in un bar all’Infernetto, nella periferia di Roma. Un comportamento da veri cretini. È intollerabile. Contro il coronavirus dovete rimanere a casa. Grazie a Polizia per i controlli». Così la sindaca di Roma Virginia sottolineare il comportamento negativo e irresponsabile e anche non consentito in queste drammatiche giornate di cinque persone che sono state denunciate mentre bevevano un caffè in un bar all’Infernetto. Al locale potrebbe anche essere sospesa la licenza.