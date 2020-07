Arriva il doppio test anti Covid in stazioni e aeroporti: lo Spallanzani approva, servirà per stanare i positivi che vengono dall'estero

Due test rapidi, praticamente fatti uno dietro l'altro per avere la certezza che si tratti di un soggetto positivo oppure no al Covid. Hanno infatti superato l'esame dell'Istituto Spallanzani di Roma i due test rapidi naso-faringei che potrebbero essere presto utilizzati nelle stazioni e all'aeroporo di Fiumicino per effettuare soprattutto le verifiche sui passeggeri dei bus provenienti da Paesi a rischio, e all'aeroporto

di Fiumicino. I due test sarebbero stati giudicati affidabili e l'Istituto romano avrebbe già inviato la

relazione al ministero della Salute che deciderà in merito. Ma uno dei due tamponi avrebbe una maggiore attendibilità ed è quello che si basa sulla tecnologia dell'immunofluorescenza. Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 19:57

