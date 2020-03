Coronavirus, Spallanzani: «Ricoverati 11 pazienti positivi. Tutti i contagi collegati con le aree del Nord»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Situazione, l'ultimo bollettino delloparla di 11 ricoverati positivi al virus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata: nel bollettino viene spiegato che sono ricoverati l'agente di polizia, «il cui nucleo familiare continua a essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente»; il nucleo familiare residente a Fiumicino. Sono inoltre tuttora ricoverati, undel'87/mo corso, una, unae unaSono stati valutati, ad oggi, allo Spallanzani 248 pazienti. Di questi, 203, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tuttora ricoverati. «Tutti i casi positivi al momento presentano un link epidemiologiche con le aree del Nord del Paese» viene sottolineato nel bollettino. «È un bollettino che non desta preoccupazione, non c'è ancora un iper afflusso ma noi ci stiamo organizzando per accogliere tutte le persone che sono sintomatologiche e che hanno un link epidemiologico. Per loro siamo in condizioni di fare la diagnosi e dare la terapia», ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani,La Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell'Azienda. Il dipendente, risultato positivo al primo tampone e attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L'Azienda è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall'epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.