Coronavirus, scatta la class action contro le Rsa che hanno sottovalutato il Covid 19

Un’azione collettiva contro le Rsa, case di cura e di riposo per anziani. A metterla in atto è uno studio legale di Roma che ha raccolto le adesioni di un centinaio di cittadini.

“In Italia i deceduti da COVID-19 sono circa 35.000,

di questi circa il 37%, ovvero 12.000, sono gli anziani deceduti nelle Rsa” dichiara l’avvocato Pietro Madonia, dominus dello studio legale Lex Town e aggiunge: “Quasi sempre questo è accaduto per inadempienza e mancata osservanza delle procedure Anti infettive Da COVID- 19; le strutture private non si sono adeguate alle prescrizioni dettate dai vari decreti o lo hanno fatto in ritardo”.



A seguito delle numerose richieste dei cittadini, lo studio Lex Town ha organizzato un pool di avvocati specializzati in Responsabilità medica e della struttura sanitaria al fine di difendere sia i privati cittadini che i comitati degli anziani deceduti da COVID-19 nelle Rsa.

“Quest’ attività è a titolo completamente gratuito per i nostri assistiti: lo studio assorbirà tutte le spese vive delle azioni legali. Certamente, tale procedura non potrà restituirci i nostri cari, ma metterà in condizione le autorità competenti a far sì che non si ripetano tali comportamenti” conclude Madonia. Va aggiunto che l’azione collettiva è finalizzata al risarcimento del danno per i familiari del deceduto in termini economici. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 14:52

