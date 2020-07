Coronavirus a Roma, famiglia di 4 persone contagiata ai Castelli: via ai tamponi a tappeto

Tutti i ragazzi, i genitori e i dipendenti del ristorante Le Palme sulla Casilina sono risultati negativi. Il possibile caso indice da cui si sono infettati i due fratelli è una famiglia residente a Zagarolo di cui erano stati ospiti. La famiglia è risultata positiva e sono stati posti in isolamento domiciliare

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA