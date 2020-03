Coronavirus a Roma, nel weekend 30mila controlli e 200 denunciati dalla Polizia locale

Sono stati 30mila i controlli in tutta la città e 200 denunce effettuate dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante il fine settimana appena trascorso. Dall’8 Marzo ad oggi, in totale, sono state svolte oltre 200mila verifiche e oltre 400 denunce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 14:39

Questa mattina, lunedì 23, le pattuglie hanno svolto già circa 10mila accertamenti e 14 i casi in cui è scattata la denuncia.si attaccano per farla franca, come quella di un uomo, fermato a piazza Venezia, che da Torino, con mezzi personali, ha dichiarato di essere venuto a Roma in pellegrinaggio. Non mancano gli sportivi che non hanno chiaro che l'attività motoria è consentita solo nelle vicinanze della propria abitazione. E' il caso di un uomo residente a Via Cassia, che faceva jogging a Via del Corso, o di un ciclista, che pedalava in tutta serenità in Via di Acilia ma era residente in zona Laurentina.