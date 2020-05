Coronavirus a Roma, via ai test sierologici sui dipendenti comunali

Emergenza Coronavirus, al via gli esami del sangue agli agenti della municipale ed agli impiegati del Campidoglio. Migliaia i test che verranno effettuati sul personale più a rischio che lavora a contatto con il pubblico. «Sono iniziati oggi i test sierologici per i dipendenti del comune di Roma più a contatto con il pubblico - sottolinea l’assessore Capitolino alle risorse umane ed al personale Antonio De Santis - è un’iniziativa della Sindaca Virginia Raggi che ha voluto investire sulla prevenzione essendo trascorsi quasi due mesi dall’inizio dell’emergenza. L’amministrazione si è fatta carico attraverso l’Ipa ( Istituto previdenza ed assistenza) dei prelievi del sangue». Prossimamente i test sono stati promessi anche dalla Regione Lazio, che si accoderanno a quelli già in corso. I risultati dei test arriveranno nel pieno rispetto della privacy di ciascun dipendente comunale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA