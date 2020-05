Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: 101 ricoveri, 55 pazienti positivi e 9 in terapia intensiva

Coronavirus a Roma: la situazione allo Spallanzani. In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma «101 pazienti, di cui 55 positivi al Covid 19 e 46 sottoposti a indagini. Nove pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 438». Lo rende noto l'Istituto nel bollettino di oggi.

Coronavirus, 153 morti e 875 casi in più (quasi la metà in Lombardia): zero vittime in otto regioni d'Italia