Coronavirus a Roma, sui bus vietato salire dalle porte davanti. La normativa: bar, trasporti e sport. Cosa cambia

Stop all'utilizzo della porta anteriore per salire sui bus. E ancora, limitazioni per l'ingresso in negozi, bar e ristoranti. Chiuse piscine, palestre e centri benessere. Per contenere il contagio da coronavirus sono diverse le misure messe in campo nella capitale dove, come nel resto d'Italia, le abitudini iniziano a cambiare. A partire da oggi - è stato disposto dall'Atac, l'azienda capitolina che gestisce il trasporto pubblico - non si potrà salire sugli autobus dalla porta anteriore: il personale di guida, salvo casi di emergenza, non aprirà la porta anteriore delle vetture per le quali non è disponibile l'accesso separato alla cabina guida, mentre sarà consentito l'utilizzo della porta centrale o posteriore. La misura rimarrà operativa fino al termine dell'emergenza sanitaria. Molte altre limitazioni arrivano dall'attuazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato ieri dal premier, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al prossimo 3 aprile. Sospese dunque anche a Roma tutti le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Nella capitale - dove è saltata anche l'attesissima mostra di Raffaello, originariamente in programma dal 5 marzo al 2 giugno alle Scuderie del Quirinale - rimarranno quindi chiusi al pubblico anche il sistema dei Musei civici, il Palazzo delle Esposizioni, la Casa del Cinema e le Biblioteche. Stringenti anche le limitazioni imposte agli esercizi commerciali, dove già da ieri mattina sono comparsi avvisi per contingentare gli ingressi. Se, in base anche alle dimensioni del locale, si avvisano i clienti che non è consentito l'accesso a più di un certo numero di persone alla volta per rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, cambiano anche le modalità per ordinare ad esempio un caffè: meglio evitare di fermarsi al bancone se non abbastanza spazioso e sedersi ai tavolini, venendo serviti dal personale, senza costi aggiuntivi. Per fronteggiare il diffondersi del virus Covid-19, sospese da ieri poi le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e discoteche. Resta ferma per la capitale la data del 15 marzo per la riapertura delle scuole. E', invece, un'ordinanza della Regione Lazio a stabilire la chiusura di palestre, piscine e centri benessere su tutto il territorio regionale.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA