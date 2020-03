Coronavirus a Roma, 12 casi. In 98 sotto esame: «Contatti con il poliziotto in pronto soccorso»

Dopo le Regioni del nord Italia anche Roma inizia ad avere paura: sono saliti a 12 i casi di contagio da Coronavirus nella capitale e in Provincia. Un agente della Polizia di Stato è ricoverato all'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, insieme alla coppia di cinesi (ormai negativizzata), alla famiglia residente a Fiumicino e a un nuovo caso positivo con un link epidemiologico Veneto. L'agente di polizia, fa sapere l'ospedale, ha una polmonite bilaterale interstiziale però non è grave. Positivi anche la moglie, i due figli e una cognata, sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente. Ma la paura è schizzata allo zenit quando, sempre ieri, sono state richiamate 98 persone al pronto soccorso di Tor Vergata per un possibile contatto con il poliziotto contagiato. L'ultimo caso romano riguarda un giovane allievo Vigile del fuoco dell'87° Corso, proveniente da Piacenza, in sorveglianza nella caserma di Capannelle a Roma. A rassicurare sul boom di casi è l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d'Amato: «Non abbiamo focolai autoctoni».



Intanto a Pomezia, Comune a sud di Roma, in via precauzionale sono state sospese le attività didattiche del Liceo Pascal, frequentato da uno dei figli del poliziotto affetto da Covid-19, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica dell'Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall'altro figlio. Una direttiva dell'Agenzia per l'insegnamento francese all'estero, comunicata dal Liceo Chateaubriand di Roma ai genitori degli alunni - suscitando forti proteste in quanto discriminatoria e arbitraria - domanda invece ai ragazzi che provengono da Cina (Hong Kong e Macao), Giappone, Singapore, Corea del sud, Veneto e Lombardia di non rientrare a scuola fino all'espletamento delle due settimane di quarantena.



E se riapre domani la chiesa di San Luigi dei Francesi nel centro di Roma per rischio di contagio escluso, dopo che un sacerdote francese era stato trovato positivo al coronavirus a Parigi, chiuderà fino al 30 aprile il ristorante cinese Hang Zhou dell'Esquilino frequentato da vip e politici: «I clienti sono pochissimi e anche i collaboratori hanno chiesto una pausa», spiega la titolare.

